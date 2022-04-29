https://tr.sputniknews.com/20220429/ihracatcilara-yeni-duzenleme-serbest-bolgelerde-uretim-tesvik-edilecek-1055956499.html

İhracatçılara yeni düzenleme: Serbest bölgelerde üretim teşvik edilecek

İhracatçılara yeni düzenleme: Serbest bölgelerde üretim teşvik edilecek

AK Parti, ihracatçılarla ilgili 12 maddelik kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklife göre serbest bölgelerde ihracata yönelik yatırım ve üretim... 29.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-29T15:51+0300

2022-04-29T15:51+0300

2022-04-29T15:52+0300

ekonomi

ihracat

düzenleme

ak parti

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AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.12 maddelik teklife göre, Türkiye'de gerçekleştirilen fuarların düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve reklamlar vergiden muaf tutulacak.Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan serbest bölgelerde üstyapıların kullanımının etkinleştirilmesine katkı sağlanması, atıl kalmasının önüne geçilmesi ve yeni yatırımcı taleplerinin karşılanabilmesine imkan sağlanacak.Bu kapsamda faaliyet ruhsatı iptal edilen ya da süresi dolan kiracı kullanıcıların üstyapıda bulunan mallarının tahliyesi için 1 aydan az 6 aydan fazla olmamak üzere süre verilecek. Bu süre sonunda tahliyesi gerçekleşmeyen mallar idarece tasfiye edilecek.Teklif, bayramdan sonra Sanayi ve Ticaret Komisyon'unda ele alınacak.Son 5 yılda ihracat yapmayan üyelerin borçları terkin edilebilecekİhracatçı birliklerinin genel kurullarınca; iflas eden, ölen, ticareti terk eden veya son 5 yılda ihracat yapmayan üyelerin yasal takipte olanlar dahil borçları ve bu borçların gecikme zamları terkin edilebilecek. Böylece hem mevcut borçlar hem de ileride oluşabilecek benzer mahiyetteki borçlarla ilgili yaşanacak sıkıntıların önüne geçilecek.İhracatçı birlikleri ve TİM'in genel sekreter veya genel sekreter yardımcılıklarına 30 gün içinde Ticaret Bakanlığı'nın olumlu görüşü alınarak atama yapılamaması halinde atama Bakanlık tarafından resen yapılabilecek.Hesap yılı sonunda birliklerin yedek akçelerine aktarılan meblağın Ticaret Bakanlığınca belirlenen tutarı, İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi'nin sermayesine eklenmek üzere sermaye taahhüdü ödemesi olarak aktarılacak. Böylece şirkete ilave gelir sağlanarak sürekli güçlü bir finansal yapı içerisinde olması, kendini yenileyen bir sermaye yapısı oluşturulması, ihracatçılara sürekli ve etkin şekilde hizmet verilmesi amaçlanıyor.İstanbul'daki bazı Hazine taşınmazları TİM'e tahsis edilecekİstanbul Bahçelievler Yenibosna Mahallesi'nde bulunan ve Ticaret Bakanlığına tahsisli ancak TİM ve birlikler tarafından kullanılan Hazine taşınmazları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca kuruluş amaçlarında kullanılmak üzere TİM ve birliklere bedelsiz olarak tahsis edilecek.Taşınmazların TİM ve birlikler tarafından düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki kullanımları için herhangi bir bedel alınmayacak. Tahakkuk ettirilen ecrimisil alacakları hangi aşamada olursa olsun terkin edilecek, tahsil edilmiş ecrimisil bedelleri ise iade edilmeyecek.Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, belirlediği işletmeler ve kuruluşlar için uygulamada birliği ve sürdürülebilirliğe ilişkin raporlamaların uluslararası alanda geçerliliğini sağlamak amacıyla uluslararası standartlarla uyumlu olacak şekilde Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'nı belirlemeye ve yayımlamaya yetkili olacak.Belirli alanları düzenlemek ve denetlemek üzere kanunla kurulan kurum ve kurullar, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olmak şartıyla kendi alanları için geçerli olacak standartlarla ilgili olarak ayrıntıya ilişkin düzenlemeler yapabilecek.Helal Akreditasyon Kurum'una yönelik düzenlemeTeklifle, Helal Akreditasyon Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'un kuruluş, görev ve yetkilerini düzenleyen maddesine de yeni fıkra ekleniyor.Buna göre, Türkiye'de helal uygunluk değerlendirme faaliyeti gönüllülük esasına dayanacak. Bununla birlikte piyasaya arz edilecek ve Helal Akreditasyon Kurumu'nun akreditasyon hizmeti verdiği uygunluk değerlendirme alanlarına konu ürünlere ve hizmetlere yönelik helal uygunluk değerlendirmesi yapacak kuruluşların Helal Akreditasyon Kurumunca veya Helal Akreditasyon Kurumu'nun taraf olduğu ikili veya çok taraflı karşılıklı tanıma anlaşmaları kapsamında diğer ülkelerce yetkili kılınmış kurumlarca helal akreditasyonu zorunlu olacak.İhraç edilecek ürünlerin ve hizmetlerin alıcı ülke pazarlarının talepleri ve ilgili ülke teknik düzenlemeleri kapsamında yürütülen helal uygunluk değerlendirme faaliyetleri hakkında, helal uygunluk değerlendirmeye konu ürün ve hizmetlerin yurt içi piyasaya arz edilmemesi kaydıyla bu düzenleme uygulanmayacak. Bu düzenleme kanun teklifinin yayımı tarihinden 1 yıl sonra yürürlüğe girecek.

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ihracat, düzenleme, ak parti