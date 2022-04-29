https://tr.sputniknews.com/20220429/ingiltere-basbakani-johnson-is-yerinde-porno-izlemek-kabul-edilemez--1055942682.html

İngiltere Başbakanı Johnson: İş yerinde porno izlemek kabul edilemez

İngiltere Başbakanı Johnson: İş yerinde porno izlemek kabul edilemez

Bir milletvekilinin Avam Kamarası'nda porno izlediği iddialarına ilişkin konuşan İngiltere Başbakanı Johnson, iş yerinde porno izlemenin kabul edilemez... 29.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-29T09:45+0300

2022-04-29T09:45+0300

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boris johnson

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ingiltere

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milletvekili

birleşik krallık

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarası'nda bir milletvekilinin telefonunda müstehcen videolar izlediğine dair iddialarla ilgili açılan soruşturma hakkında açıklamalarda bulundu. Bir seçim kampanyası ziyareti sırasında gazetecilere konuşan İngiliz lider, "İş yerinde böyle bir şeyin yapılması hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu, ülkedeki her iş için geçerli" dedi.Johnson, çarşamba günü ortaya atılan ve lideri olduğu Muhafazakar Parti'nin bir üyesinin adının geçtiği iddianın, yerinde ve usulüne uygun bir şikayet prosedüründen geçmesi gerektiğini söyledi.Ne olmuştu?İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti mensubu bir erkek milletvekilinin parlamentoda cep telefonu ile porno izlediği iddia edilmişti.Söz konusu iddialar, salı gecesi Muhafazakar kadın milletvekillerinin cinsiyetçilik ve taciz iddialarını paylaştığı bir toplantıda ortaya atılmıştı.Suçlamaların ardından adı açıklanmayan İngiliz vekil hakkında dün soruşturma başlatılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220428/ingiltere-parlamentosunda-porno-izledigi-iddia-edilen-vekile-sorusturma--1055923440.html

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boris johnson, porno, ingiltere, parlamento, vekil, milletvekili, birleşik krallık