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https://tr.sputniknews.com/20220429/ingiltere-basbakani-johnson-is-yerinde-porno-izlemek-kabul-edilemez--1055942682.html
İngiltere Başbakanı Johnson: İş yerinde porno izlemek kabul edilemez
İngiltere Başbakanı Johnson: İş yerinde porno izlemek kabul edilemez
Bir milletvekilinin Avam Kamarası'nda porno izlediği iddialarına ilişkin konuşan İngiltere Başbakanı Johnson, iş yerinde porno izlemenin kabul edilemez... 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T09:45+0300
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dünya
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vekil
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarası'nda bir milletvekilinin telefonunda müstehcen videolar izlediğine dair iddialarla ilgili açılan soruşturma hakkında açıklamalarda bulundu. Bir seçim kampanyası ziyareti sırasında gazetecilere konuşan İngiliz lider, "İş yerinde böyle bir şeyin yapılması hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu, ülkedeki her iş için geçerli" dedi.Johnson, çarşamba günü ortaya atılan ve lideri olduğu Muhafazakar Parti'nin bir üyesinin adının geçtiği iddianın, yerinde ve usulüne uygun bir şikayet prosedüründen geçmesi gerektiğini söyledi.Ne olmuştu?İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti mensubu bir erkek milletvekilinin parlamentoda cep telefonu ile porno izlediği iddia edilmişti.Söz konusu iddialar, salı gecesi Muhafazakar kadın milletvekillerinin cinsiyetçilik ve taciz iddialarını paylaştığı bir toplantıda ortaya atılmıştı.Suçlamaların ardından adı açıklanmayan İngiliz vekil hakkında dün soruşturma başlatılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220428/ingiltere-parlamentosunda-porno-izledigi-iddia-edilen-vekile-sorusturma--1055923440.html
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boris johnson, porno, ingiltere, parlamento, vekil, milletvekili, birleşik krallık

İngiltere Başbakanı Johnson: İş yerinde porno izlemek kabul edilemez

09:45 29.04.2022 (güncellendi: 09:46 29.04.2022)
© REUTERS / Henry NichollsBoris Johnson
Boris Johnson - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
© REUTERS / Henry Nicholls
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Bir milletvekilinin Avam Kamarası'nda porno izlediği iddialarına ilişkin konuşan İngiltere Başbakanı Johnson, iş yerinde porno izlemenin kabul edilemez olduğunu söyledi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarası'nda bir milletvekilinin telefonunda müstehcen videolar izlediğine dair iddialarla ilgili açılan soruşturma hakkında açıklamalarda bulundu.
Bir seçim kampanyası ziyareti sırasında gazetecilere konuşan İngiliz lider, "İş yerinde böyle bir şeyin yapılması hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu, ülkedeki her iş için geçerli" dedi.
Johnson, çarşamba günü ortaya atılan ve lideri olduğu Muhafazakar Parti'nin bir üyesinin adının geçtiği iddianın, yerinde ve usulüne uygun bir şikayet prosedüründen geçmesi gerektiğini söyledi.

Ne olmuştu?

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti mensubu bir erkek milletvekilinin parlamentoda cep telefonu ile porno izlediği iddia edilmişti.
Söz konusu iddialar, salı gecesi Muhafazakar kadın milletvekillerinin cinsiyetçilik ve taciz iddialarını paylaştığı bir toplantıda ortaya atılmıştı.
Suçlamaların ardından adı açıklanmayan İngiliz vekil hakkında dün soruşturma başlatılmıştı.
İngiltere parlamentosunda porno izlediği iddia edilen milletvekiline soruşturma - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2022
DÜNYA
İngiltere parlamentosunda porno izlediği iddia edilen vekile soruşturma
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