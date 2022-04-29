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İSKİ, 'Abone Konseyi' kurdu
İSKİ, 'Abone Konseyi' kurdu
İSKİ Abone Konseyi, ilk toplantısını yaptı. İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, planlama ve uygulamalarda konsey üyelerinin görüşlerinin dikkate alınacağını... 29.04.2022, Sputnik Türkiye
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), tüm ilçelerden temsilcilerin yer aldığı "Abone Konseyi" kurulduğunu açıkladı.İSKİ'nin internete sitesinden yapılan açıklamada, konseyin "birlikte yönetim anlayışını güçlendirmek, İstanbulluların istek ve taleplerine daha sağlıklı ulaşabilmek" amacıyla kurulduğu belirtildi.Konseyin ilk toplantısı İSKİ Genel Müdürlük Yerleşkesi Yusuf Ziya Erdem Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Programda konuşma yapan İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Şafak Başa, İSKİ’nin vatandaş odaklı uygulamalarına dair bilgiler verdi.Başa’nın sunumunun ardından İstanbul’un 39 ilçesinden gelen Abone Konseyi üyeleri, İSKİ’nin çalışmalarına yönelik görüş ve önerilerini paylaştı.Konsey üyeleri için daha sonra, İstanbul Su Kontrol ve Otomasyon Merkezi (İSKOM) ile İSKİ Laboratuvarları tanıtım gezisi düzenlendi.İSKİ Genel Müdürü: Planlarda üyelerin görüşleri dikkate alınacak Programın son bölümünde İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, konsey üyelerine hitap etti. Mermutlu, konsey üyelerinin her birinin İSKİ’nin fahri temsilcisi olduğunu, idarenin planlarında, uygulamalarında görüş ve önerilerinin dikkate alınacağını söyledi.İSKİ’nin İstanbul’a sağladığı suyun içilebilir kalitede olduğunu da belirten Mermutlu, "Şehre verdiğimiz suyu, kaynağında korumaya başlıyor, titizlikle arıtıyor ve düzenli olarak kontrol ediyoruz. Musluklarınızdan akan suyu güvenle tüketebilirsiniz. Sizlerden isteğim çevrenizde de bu farkındalığı sağlamanız. Böylece İstanbulluların bütçelerine bir nebze de olsa katkı sağlamak istiyoruz" dedi.
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İSKİ, 'Abone Konseyi' kurdu

01:42 29.04.2022 (güncellendi: 01:44 29.04.2022)
© Fotoğraf : DHAİSKİ
İSKİ - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
© Fotoğraf : DHA
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İSKİ Abone Konseyi, ilk toplantısını yaptı. İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, planlama ve uygulamalarda konsey üyelerinin görüşlerinin dikkate alınacağını söyledi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), tüm ilçelerden temsilcilerin yer aldığı "Abone Konseyi" kurulduğunu açıkladı.
İSKİ'nin internete sitesinden yapılan açıklamada, konseyin "birlikte yönetim anlayışını güçlendirmek, İstanbulluların istek ve taleplerine daha sağlıklı ulaşabilmek" amacıyla kurulduğu belirtildi.

Konseyin ilk toplantısı İSKİ Genel Müdürlük Yerleşkesi Yusuf Ziya Erdem Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Programda konuşma yapan İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Şafak Başa, İSKİ’nin vatandaş odaklı uygulamalarına dair bilgiler verdi.
Başa’nın sunumunun ardından İstanbul’un 39 ilçesinden gelen Abone Konseyi üyeleri, İSKİ’nin çalışmalarına yönelik görüş ve önerilerini paylaştı.
Konsey üyeleri için daha sonra, İstanbul Su Kontrol ve Otomasyon Merkezi (İSKOM) ile İSKİ Laboratuvarları tanıtım gezisi düzenlendi.

İSKİ Genel Müdürü: Planlarda üyelerin görüşleri dikkate alınacak

Programın son bölümünde İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, konsey üyelerine hitap etti. Mermutlu, konsey üyelerinin her birinin İSKİ’nin fahri temsilcisi olduğunu, idarenin planlarında, uygulamalarında görüş ve önerilerinin dikkate alınacağını söyledi.
İSKİ’nin İstanbul’a sağladığı suyun içilebilir kalitede olduğunu da belirten Mermutlu, "Şehre verdiğimiz suyu, kaynağında korumaya başlıyor, titizlikle arıtıyor ve düzenli olarak kontrol ediyoruz. Musluklarınızdan akan suyu güvenle tüketebilirsiniz. Sizlerden isteğim çevrenizde de bu farkındalığı sağlamanız. Böylece İstanbulluların bütçelerine bir nebze de olsa katkı sağlamak istiyoruz" dedi.
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