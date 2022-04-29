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https://tr.sputniknews.com/20220429/iskiden-varanka-yanit-suyu-gecici-olarak-kapali-olan-abone-sayisi-30-bin-665-1055947849.html
İSKİ'den Varank'a 'abone sayısı' yanıtı: 'Suyu geçici olarak kapalı olan abone sayısı 30 bin 665'
İSKİ'den Varank'a 'abone sayısı' yanıtı: 'Suyu geçici olarak kapalı olan abone sayısı 30 bin 665'
İSKİ, bazı basın yayın organlarında çıkan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’ın, İstanbul'da 400 binden fazla abonenin suyunun kesik olduğu ifadeleriyle ilgili... 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T12:28+0300
2022-04-29T13:06+0300
mustafa varank
istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
türkiye
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İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın iddiaları üzerine İstanbul'da suyu kesilen abone sayısı ile ilgili bilgi verildi.Açıklamada İstanbul’da borcundan dolayı suyu geçici olarak kapalı olan abone sayısının 28 Nisan 2022 tarihi itibarıyla, 30 bin 665 olduğu belirtilerek “Bu sayı İSKİ'nin 6 milyon 800 bin olan toplam abone sayısı dikkate alındığında binde 4.5 civarında bir orana denk gelmektedir” denildi.Açıklamada İstanbul’daki su birim fiyatının, insani su hakkı kapsamında verilen ücretsiz su da dikkate alındığında, 30 büyükşehir belediyesi arasında 18. sırada olduğuna dikkat çekilerek “İstanbul’da su, diğer illere göre nispeten daha ucuzdur” ifadelerine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220428/varanktan-kilicdarogluna-madem-faturalardan-dertlisin-istanbulda-suyu-kesik-aboneden-para-alma-1055931988.html
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mustafa varank, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)

İSKİ'den Varank'a 'abone sayısı' yanıtı: 'Suyu geçici olarak kapalı olan abone sayısı 30 bin 665'

12:28 29.04.2022 (güncellendi: 13:06 29.04.2022)
© DHAMusluk - su
Musluk - su - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
© DHA
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İSKİ, bazı basın yayın organlarında çıkan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’ın, İstanbul'da 400 binden fazla abonenin suyunun kesik olduğu ifadeleriyle ilgili açıklama yaptı.
İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın iddiaları üzerine İstanbul'da suyu kesilen abone sayısı ile ilgili bilgi verildi.
Açıklamada İstanbul’da borcundan dolayı suyu geçici olarak kapalı olan abone sayısının 28 Nisan 2022 tarihi itibarıyla, 30 bin 665 olduğu belirtilerek “Bu sayı İSKİ'nin 6 milyon 800 bin olan toplam abone sayısı dikkate alındığında binde 4.5 civarında bir orana denk gelmektedir” denildi.
Açıklamada İstanbul’daki su birim fiyatının, insani su hakkı kapsamında verilen ücretsiz su da dikkate alındığında, 30 büyükşehir belediyesi arasında 18. sırada olduğuna dikkat çekilerek “İstanbul’da su, diğer illere göre nispeten daha ucuzdur” ifadelerine yer verildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2022
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