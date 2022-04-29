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https://tr.sputniknews.com/20220429/istanbulda-iett-otobusu-servis-araci-kamyonet-ve-bir-otomobil-ile-carpisti-yaralilar-var-1055947970.html
İstanbul'da İETT otobüsü, servis aracı, kamyonet ve bir otomobil ile çarpıştı: Yaralılar var
İstanbul'da İETT otobüsü, servis aracı, kamyonet ve bir otomobil ile çarpıştı: Yaralılar var
İkitelli'de içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsüyle birlikte 4 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Otobüste bulunan bazı yolcuların yaralandığı kaza... 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T12:31+0300
2022-04-29T12:31+0300
türkiye
iett
kaza
otobüs
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İstanbul'da, yolcularıyla seyir halindeki İETT otobüsü bilinmeyen bir nedenle havalimanından yolcu getiren servis aracına çarptı. Kazaya bir otomobil ile bir kamyonet de karıştı. Kazada İETT otobüsünde bulunan bazı yolcular yaralandı. Kazanın hemen ardından otobüsten çıkan yolcular, kendilerini yol kenarına attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale etti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle trafikte de yoğunluk yaşandı.
https://tr.sputniknews.com/20220427/trafikte-yol-verme-kavgasi-motosiklet-surucusu-iett-soforune-bicakla-saldirdi-1055880235.html
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iett, kaza, otobüs

İstanbul'da İETT otobüsü, servis aracı, kamyonet ve bir otomobil ile çarpıştı: Yaralılar var

12:31 29.04.2022
© İHA / ARMAĞAN YILMAZ - HACER İNCİİstanbul'da İETT otobüsü, servis aracı ve bir kamyonet çarpıştı: Yaralılar var
İstanbul'da İETT otobüsü, servis aracı ve bir kamyonet çarpıştı: Yaralılar var - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
© İHA / ARMAĞAN YILMAZ - HACER İNCİ
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İkitelli'de içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsüyle birlikte 4 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Otobüste bulunan bazı yolcuların yaralandığı kaza nedeniyle trafikte de yoğunluk yaşandı.
İstanbul'da, yolcularıyla seyir halindeki İETT otobüsü bilinmeyen bir nedenle havalimanından yolcu getiren servis aracına çarptı. Kazaya bir otomobil ile bir kamyonet de karıştı.
Kazada İETT otobüsünde bulunan bazı yolcular yaralandı. Kazanın hemen ardından otobüsten çıkan yolcular, kendilerini yol kenarına attı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale etti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle trafikte de yoğunluk yaşandı.
Trafikte yol verme kavgası: Motosiklet sürücüsü İETT şoförüne bıçakla saldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
TÜRKİYE
Trafikte yol verme kavgası: Motosiklet sürücüsü İETT şoförüne bıçakla saldırdı
27 Nisan, 09:39
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