https://tr.sputniknews.com/20220429/istanbulda-iett-otobusu-servis-araci-kamyonet-ve-bir-otomobil-ile-carpisti-yaralilar-var-1055947970.html

İstanbul'da İETT otobüsü, servis aracı, kamyonet ve bir otomobil ile çarpıştı: Yaralılar var

İstanbul'da İETT otobüsü, servis aracı, kamyonet ve bir otomobil ile çarpıştı: Yaralılar var

İkitelli'de içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsüyle birlikte 4 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Otobüste bulunan bazı yolcuların yaralandığı kaza... 29.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-29T12:31+0300

2022-04-29T12:31+0300

2022-04-29T12:31+0300

türkiye

iett

kaza

otobüs

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İstanbul'da, yolcularıyla seyir halindeki İETT otobüsü bilinmeyen bir nedenle havalimanından yolcu getiren servis aracına çarptı. Kazaya bir otomobil ile bir kamyonet de karıştı. Kazada İETT otobüsünde bulunan bazı yolcular yaralandı. Kazanın hemen ardından otobüsten çıkan yolcular, kendilerini yol kenarına attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale etti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle trafikte de yoğunluk yaşandı.

https://tr.sputniknews.com/20220427/trafikte-yol-verme-kavgasi-motosiklet-surucusu-iett-soforune-bicakla-saldirdi-1055880235.html

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iett, kaza, otobüs