https://tr.sputniknews.com/20220429/italya-hayali-kotu-bitti-arnavutkoyde-rehin-tutulan-2-afgan-kurtarildi-1055941379.html

İtalya hayali kötü bitti: Arnavutköy'de rehin tutulan 2 Afgan kurtarıldı

İtalya hayali kötü bitti: Arnavutköy'de rehin tutulan 2 Afgan kurtarıldı

Arnavutköy’de, İtalya’ya götürülme vaadiyle kandırılarak bir evde 18 bin lira fidye için 8 gün boyuncu rehin tutulan 2 Afgan, polis ekiplerinin operasyonuyla... 29.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-29T07:05+0300

2022-04-29T07:05+0300

2022-04-29T07:05+0300

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İtalya'ya gitme hayali kuran Afgan uyruklu Süleyman Alanher ve Sabır Şükrü, kendilerini götüreceklerini söyleyen Necibullah Pakistan ve Ferhan Pakistan isimli 2 yabancı uyruklu şahıs ile 26 Nisan'da anlaştı. Süleyman Alanher ve Sabır Şükrü'yü Arnavutköy'deki bir eve getiren şüpheliler, rehinelerin el ve ayaklarını bağladı. 8 gün boyunca eve gelen farklı kişiler tarafından çeşitli işkencelere maruz kalan 2 Afgan, aileleri ile telefondan görüntülü görüştürüldü. Rehin tuttukları 2 kişinin Afganistan'daki ailelerinden 18 bin dolar fidye isteyen çete üyeleri, parayı göndermedikleri takdirde rehineleri öldürecekleri tehdidinde bulundu. 18 bin dolar fidyeyi gönderen 2 Afgan'ın aileleri Türkiye'de parayı teslim alacak kişinin kimlik bilgilerinin eksik olması sebebiyle gönderilen parayı alamadı. El ve ayakları bağlı bir halde rehin tutulan Afgan uyruklu 2 kişiden biri, bir yolunu bularak çete üyelerinden birinin telefonunu gizlice alarak bir Türk arkadaşına konum atarak, konumdaki adreste rehin tutulduklarını ve polise haber vermesini istedi.Afgan arkadaşından gelen mesajı polise bildiren Türk komşu, rehin tutulan 2 kişinin kurtulmasında büyük rol aldı. Arnavutköy Merkez Mahallesi'ndeki binanın etrafını sarak Arnavutköy Emniyeti Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler binanın bodrum katındaki daireye baskın düzenledi. El ve ayakları bağlı halde rehin tutulan 2 Afgan, polis ekipleri tarafından kurtarılırken çete üyesi 2 yabancı uyruklu şahıs ise binanın havalandırma boşluğundan kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamacanın ardından 2 kişi yakalandı. Binanın bodrum katındaki dairede yapılan incelemede dairenin oda oda kiraya verildiği ve bir diğer odada ise 9 kaçak göçmenin yaşadığı tespit edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından kaçak 9 göçmen sınır dışı edilmek üzere göç idaresine gönderilirken Süleyman Alanher ve Sabır Şükrü'yü 8 gün boyunca rehin tutan 2 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://tr.sputniknews.com/20220426/taksimde-gezerken-kacirilan-4-nepalli-kurtarildi-1055847050.html

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italya, afgan, afgan sığınmacı, adam kaçırma