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Japonya’da 26 yolcusu ile kaybolan turist teknesinin enkazı bulundu
Japonya’da 26 yolcusu ile kaybolan turist teknesinin enkazı bulundu
Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri, 6 gün önce 26 kişiyle birlikte kaybolan turist teknesinin enkazının Hokkaido açıklarında bulunduğunu duyurdu. 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T13:04+0300
2022-04-29T13:04+0300
dünya
japonya
gemi
enkaz
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Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri, geçtiğimiz cumartesi günü su aldığını belirterek yardım çağrısı gönderdikten sonra 2'si çocuk, 26 yolcu ve mürettebatı ile ortadan kaybolan 19 tonluk Kazu-1 adlı turistik gezi teknesinin enkazına ulaşıldığını açıkladı. Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) desteğiyle gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmaları sırasında enkaza Hokkaido'daki Shiretoko Yarımadası açıklarında rastlandığı bildirildi. Enkaza denizin 100 metre derinliğinde ulaşıldığı açıklanırken, kayıp 12 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.En az 14 kişi öldüHokkaido açıklarında yardım çağrısı gönderdikten sonra ortadan kaybolan turistik gezi teknesindeki 26 yolcudan 14'ünün cansız bedeni bulunmuştu. Tekne işletmecisi şirket, tekne kaptanının olumsuz hava koşullarına rağmen denize açıldığına dair iddialar nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220424/japonyada-kaybolan-turistik-teknedeki-7-kisi-kurtarildi-19-kisiyi-arama-calismalari-suruyor-1055802451.html
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japonya, gemi, enkaz, sahil güvenlik

Japonya’da 26 yolcusu ile kaybolan turist teknesinin enkazı bulundu

13:04 29.04.2022
© İHAJaponya Sahil Güvenlik Kuvvetleri, 6 gün önce 26 kişiyle birlikte kaybolan turist teknesinin enkazının Hokkaido açıklarında bulunduğunu duyurdu.
Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri, 6 gün önce 26 kişiyle birlikte kaybolan turist teknesinin enkazının Hokkaido açıklarında bulunduğunu duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
© İHA
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Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri, 6 gün önce 26 kişiyle birlikte kaybolan turist teknesinin enkazının Hokkaido açıklarında bulunduğunu duyurdu.
Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri, geçtiğimiz cumartesi günü su aldığını belirterek yardım çağrısı gönderdikten sonra 2'si çocuk, 26 yolcu ve mürettebatı ile ortadan kaybolan 19 tonluk Kazu-1 adlı turistik gezi teknesinin enkazına ulaşıldığını açıkladı.
Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) desteğiyle gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmaları sırasında enkaza Hokkaido'daki Shiretoko Yarımadası açıklarında rastlandığı bildirildi.
Enkaza denizin 100 metre derinliğinde ulaşıldığı açıklanırken, kayıp 12 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

En az 14 kişi öldü

Hokkaido açıklarında yardım çağrısı gönderdikten sonra ortadan kaybolan turistik gezi teknesindeki 26 yolcudan 14'ünün cansız bedeni bulunmuştu.
Tekne işletmecisi şirket, tekne kaptanının olumsuz hava koşullarına rağmen denize açıldığına dair iddialar nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu.
Japonya'da kaybolan turistik teknedeki 7 kişi kurtarıldı: 19 kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2022
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Japonya'da kaybolan turistik teknedeki 7 kişi kurtarıldı: 19 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
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