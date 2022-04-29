https://tr.sputniknews.com/20220429/kabil-havaalaninin-guvenligi-konusundaki-muzakereler-cikmaza-girdi-1055954028.html
Kabil Havaalanı'nın güvenliği konusundaki müzakereler çıkmaza girdi
Kabil Havaalanı'nın güvenliği konusundaki müzakereler çıkmaza girdi
Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Havaalanı başta olmak üzere 5 havaalanının işletmesini devralma konusunda Türkiye-Katar konsorsiyumu ve Taliban... 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T14:48+0300
2022-04-29T14:48+0300
2022-04-29T14:48+0300
taliban kontrolünde afganistan
türkiye
katar
hamid karzai
güvenlik
taliban
müzakere
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Taliban'ın geçen yıl Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı başta olmak üzere 5 havaalanının işletmesini devralmaya dönük Türk-Katar konsorsiyumu ve Taliban arasındaki müzakereler devam ediyor.AFP'ye konuşan yetkililer, taraflar arasında müzakerelerin Taliban militanlarının havaalanlarının korumasını üstlenme konusunda ısrarcı olması nedeniyle çıkmaza girdiğini belirtti.Yetkililere göre Taliban'ın kurduğu geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Emir Han Muttaki ile Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman es-Sani arasında bir dizi görüşme gerçekleşti.Fakat Kandahar, Herat, Mezar-ı Şerif ve Host'taki havaalanlarının yeniden inşasını öngören müzakerelerden sonuç çıkmadı. AFP'ye konuşan bir Taliban yetkilisi, "Katar-Türkiye konsorsiyumu ile Kabil havaalanı sözleşmesi sadece teknik destek amaçlıdır. Halkımız havaalanını koruyacak. Topraklarımızda yabancı birliklerin veya güvenlik uzmanlarının bulunması kabul edilemez" dedi.Öte yandan müzakereleri takip eden bir uzman da Türkiye ve Katar'ın Taliban'a 'güvenmediği' için havaalanlarının güvenliğini devralmak istediğini kaydetti. Uzman, "Her ikisi de Taliban sözü karşılığında uçaklarını ve mürettebatlarını riske atma niyetinde değil" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220413/nyt-taliban-iktidara-geldikten-beri-yaklasik-490-eski-yetkili-ve-askeri-oldurdu-veya-kacirdi-1055533786.html
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Kabil Havaalanı'nın güvenliği konusundaki müzakereler çıkmaza girdi
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Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Havaalanı başta olmak üzere 5 havaalanının işletmesini devralma konusunda Türkiye-Katar konsorsiyumu ve Taliban arasında devam eden müzakereler çıkmaza girdi.
Taliban'ın geçen yıl Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı başta olmak üzere 5 havaalanının işletmesini devralmaya dönük Türk-Katar konsorsiyumu ve Taliban arasındaki müzakereler devam ediyor.
AFP'ye konuşan yetkililer, taraflar arasında müzakerelerin Taliban militanlarının havaalanlarının korumasını üstlenme konusunda ısrarcı olması nedeniyle çıkmaza girdiğini belirtti.
Yetkililere göre Taliban'ın kurduğu geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Emir Han Muttaki ile Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman es-Sani arasında bir dizi görüşme gerçekleşti.
Fakat Kandahar, Herat, Mezar-ı Şerif ve Host'taki havaalanlarının yeniden inşasını öngören müzakerelerden sonuç çıkmadı. AFP'ye konuşan bir Taliban yetkilisi, "Katar-Türkiye konsorsiyumu ile Kabil havaalanı sözleşmesi sadece teknik destek amaçlıdır. Halkımız havaalanını koruyacak. Topraklarımızda yabancı birliklerin veya güvenlik uzmanlarının bulunması kabul edilemez" dedi.
Öte yandan müzakereleri takip eden bir uzman da Türkiye ve Katar'ın Taliban'a 'güvenmediği' için havaalanlarının güvenliğini devralmak istediğini kaydetti. Uzman, "Her ikisi de Taliban sözü karşılığında uçaklarını ve mürettebatlarını riske atma niyetinde değil" ifadelerini kullandı.