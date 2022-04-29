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https://tr.sputniknews.com/20220429/kadir-gecesinde-ickili-fotograf-pegasus-isten-cikardi-savcilik-sorusturma-baslatti-1055962016.html
Kadir gecesinde 'içkili fotoğraf' tartışması: Pegasus işten çıkardı, Savcılık soruşturma başlattı
Kadir gecesinde 'içkili fotoğraf' tartışması: Pegasus işten çıkardı, Savcılık soruşturma başlattı
Nakliyat İş Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, arkadaşlarıyla içki içerken çektiği fotoğrafı 'Kadir Gecesi' notuyla paylaşan Pegasus Hava Yolları çalışanının... 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T19:10+0300
2022-04-29T19:10+0300
türkiye
pegasus
kadir gecesi
içki
nakliyat iş sendikası
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Pegasus Hava Yolları, bir grup çalışanın yer aldığı ve Kadir Gecesi'yle ilgili ifadelerin bulunduğu fotoğrafla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.Nakliyat İş Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ise fotoğrafı Pegasus Hava Yolları çalışanının işten çıkarıldığını ve tehdit edildiğini söyledi. Küçükosmanoğlu fotoğraftaki diğer çalışanlarla ilgili 'şirketin etik kurulunun disiplin sürecini sürdürdüğünü’ belirtti.Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, uzun süredir Pegasus’ta örgütlenme faaliyeti yürüten Nakliyat-İş’in Başkanı Küçükosmanoğlu, “Fotoğrafı paylaşan çalışan arkadaşımız işten çıkarıldı. Telefonunu bir yerden bulmuşlar tehdit ediliyor” dedi.“Kim tehdit ediyor” sorusuna Küçükosmanoğlu'ndan “Gerici birileri” yanıtı geldi.Çalışanların hedef gösterildiğini belirten Küçükosmanoğlu, “Bunlar işten atma gerekçesi olamaz. İnsanların kendi özel yaşamı. Mevcut iş yasasına göre de bunlar işten çıkarmaya gerekçe olamaz. Dini değerlere herkesin saygı göstermesi gerekir ama burada insanlar kendi özel yaşamı gerekçe gösterilerek hedef haline getirilemezler. Burada Pegasus’u hedef alan bir paylaşım da söz konusu değil” diye konuştu.PEGASUS, ‘kabul edilemez’ bulduPegasus Hava Yolları ise konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:“27 Nisan akşamı kişisel bir sosyal medya hesabı üzerinden kişiye özel bir ortamda yapılan bir paylaşımın, farklı mecralarda şirketimiz ile ilişkilendirilmesi nedeniyle açıklama yapmak isteriz. Bu görüş ve ifadeler kişisel olup şirketimizin duruşu ile bir bağı yoktur.Pegasus Hava Yolları olarak, ilgili paylaşımda yer alan dini inanç, toplumsal düşünce ve fikirlere atfen rencide edici ifadeleri kesinlikle kabul edilemez buluyoruz. Bu çerçevede, konunun acilen şirketimizin etik-ahlak kuruluna aktarıldığını, gerekli aksiyonların ivedilikle alınacağını bildirmek isteriz. Kurullarımız, tüm çalışanlarımız için istisnasız uygulanmaktadır.”Öte yandan söz konusu paylaşımla ilgili soruşturma başlatıldı. Fotoğrafta yer alan kişiler hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ile suçlandı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nün tahkikat yürüttüğü öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220429/nakliyat-is-kadir-gecesinde-raki-ictikleri-fotografi-paylasan-3-pegasus-calisani-isten-cikarildi-1055950821.html
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pegasus, kadir gecesi, içki, nakliyat iş sendikası

Kadir gecesinde 'içkili fotoğraf' tartışması: Pegasus işten çıkardı, Savcılık soruşturma başlattı

19:10 29.04.2022
© AAPegasus Havayolları
Pegasus Havayolları - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
© AA
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Nakliyat İş Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, arkadaşlarıyla içki içerken çektiği fotoğrafı 'Kadir Gecesi' notuyla paylaşan Pegasus Hava Yolları çalışanının işten çıkarıldığını ve tehdit edildiğini söyledi. Bununla birlikte, söz konusu paylaşımla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Pegasus Hava Yolları, bir grup çalışanın yer aldığı ve Kadir Gecesi'yle ilgili ifadelerin bulunduğu fotoğrafla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.
Nakliyat İş Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ise fotoğrafı Pegasus Hava Yolları çalışanının işten çıkarıldığını ve tehdit edildiğini söyledi. Küçükosmanoğlu fotoğraftaki diğer çalışanlarla ilgili 'şirketin etik kurulunun disiplin sürecini sürdürdüğünü’ belirtti.
Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, uzun süredir Pegasus’ta örgütlenme faaliyeti yürüten Nakliyat-İş’in Başkanı Küçükosmanoğlu, “Fotoğrafı paylaşan çalışan arkadaşımız işten çıkarıldı. Telefonunu bir yerden bulmuşlar tehdit ediliyor” dedi.
“Kim tehdit ediyor” sorusuna Küçükosmanoğlu'ndan “Gerici birileri” yanıtı geldi.

Çalışanların hedef gösterildiğini belirten Küçükosmanoğlu, “Bunlar işten atma gerekçesi olamaz. İnsanların kendi özel yaşamı. Mevcut iş yasasına göre de bunlar işten çıkarmaya gerekçe olamaz. Dini değerlere herkesin saygı göstermesi gerekir ama burada insanlar kendi özel yaşamı gerekçe gösterilerek hedef haline getirilemezler. Burada Pegasus’u hedef alan bir paylaşım da söz konusu değil” diye konuştu.

PEGASUS, ‘kabul edilemez’ buldu

Pegasus Hava Yolları ise konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:
“27 Nisan akşamı kişisel bir sosyal medya hesabı üzerinden kişiye özel bir ortamda yapılan bir paylaşımın, farklı mecralarda şirketimiz ile ilişkilendirilmesi nedeniyle açıklama yapmak isteriz. Bu görüş ve ifadeler kişisel olup şirketimizin duruşu ile bir bağı yoktur.
Pegasus Hava Yolları olarak, ilgili paylaşımda yer alan dini inanç, toplumsal düşünce ve fikirlere atfen rencide edici ifadeleri kesinlikle kabul edilemez buluyoruz. Bu çerçevede, konunun acilen şirketimizin etik-ahlak kuruluna aktarıldığını, gerekli aksiyonların ivedilikle alınacağını bildirmek isteriz. Kurullarımız, tüm çalışanlarımız için istisnasız uygulanmaktadır.”

Öte yandan söz konusu paylaşımla ilgili soruşturma başlatıldı. Fotoğrafta yer alan kişiler hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ile suçlandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nün tahkikat yürüttüğü öğrenildi.
Pegasus - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
TÜRKİYE
Nakliyat-İş: Kadir gecesinde rakı içtikleri fotoğrafı paylaşan 3 Pegasus çalışanı işten çıkarıldı
13:27
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