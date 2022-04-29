https://tr.sputniknews.com/20220429/kendall-jenner-turkiyeye-geliyor-1055948993.html
Kendall Jenner, Türkiye'ye geliyor
Kendall Jenner, Türkiye'ye geliyor
Kardashian/Jenner Ailesi'nin en küçük kızı ve moda dünyasının gözde isimlerinden Kendall Jenner, bir çekim için yaz aylarında Bodrum'a gelecek. NBA... 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T12:56+0300
2022-04-29T12:56+0300
2022-04-29T12:59+0300
kendall jenner
yaşam
bodrum
türkiye
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Moda dünyasının gözde isimlerinden Kendall Jenner, bir çekim için yaz aylarında Bodrum'a gelecek. NBA takımlarından Phoenix Suns'ın yıldız oyuncusu Devin Booker’la aşk yaşayan 26 yaşındaki Amerikalı model, Türkiye'deki son gününde ise tekne tatili yapacak.2015 yılında da Türkiye'ye gelen ve Antalya'da podyuma çıkan Jenner, Bodrum'da bir markanın mayo ve bikini tanıtımı için kamera karşısına geçecek. Üç gün Bodrum'da kalacağı öğrenilen model, ilk iki gün çekim yapacak, diğer gün ise tekne turuna çıkacak.Kardashian/Jenner Ailesi'nin en küçük kızı olan dünyaca ünlü modelin, Bodrum'da özel korunaklı villa istediği konuşuluyor. Gazeteciler tarafından görüntülenmek istemeyen Kendall Jenner'ın, bu konuda da önlemler alınması için ricada bulunduğu iddia edildi. Modele, çekimlerde bir düzine koruma ordusu da eşlik edecek.
https://tr.sputniknews.com/20220111/yakin-arkadasinin-dugununde-giydigi-elbise-tartisma-konusu-olmustu-harika-gorunuyordu-bayildim-1052630828.html
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Kendall Jenner, Türkiye'ye geliyor
12:56 29.04.2022 (güncellendi: 12:59 29.04.2022) Abone ol
Kardashian/Jenner Ailesi'nin en küçük kızı ve moda dünyasının gözde isimlerinden Kendall Jenner, bir çekim için yaz aylarında Bodrum'a gelecek. NBA takımlarından Phoenix Suns'ın yıldız oyuncusu Devin Booker’la aşk yaşayan ünlü model, Türkiye'deki son gününde ise tekne tatili yapacak.
Moda dünyasının gözde isimlerinden Kendall Jenner, bir çekim için yaz aylarında Bodrum'a gelecek. NBA takımlarından Phoenix Suns'ın yıldız oyuncusu Devin Booker’la aşk yaşayan 26 yaşındaki Amerikalı model, Türkiye'deki son gününde ise tekne tatili yapacak.
2015 yılında da Türkiye'ye gelen ve Antalya'da podyuma çıkan Jenner, Bodrum'da bir markanın mayo ve bikini tanıtımı için kamera karşısına geçecek. Üç gün Bodrum'da kalacağı öğrenilen model, ilk iki gün çekim yapacak, diğer gün ise tekne turuna çıkacak.
Kardashian/Jenner Ailesi'nin en küçük kızı olan dünyaca ünlü modelin, Bodrum'da özel korunaklı villa istediği konuşuluyor. Gazeteciler tarafından görüntülenmek istemeyen Kendall Jenner'ın, bu konuda da önlemler alınması için ricada bulunduğu iddia edildi. Modele, çekimlerde bir düzine koruma ordusu da eşlik edecek.