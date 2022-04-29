https://tr.sputniknews.com/20220429/kilicdaroglu-ulkesinde-masum-insanlara-muebbet-verdirir-kosa-kosa-katille-kucaklasmaya-gider-1055945288.html
Kılıçdaroğlu: Ülkesinde masum insanlara müebbet verdirir, koşa koşa katille kucaklaşmaya gider
Kılıçdaroğlu: Ülkesinde masum insanlara müebbet verdirir, koşa koşa katille kucaklaşmaya gider
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretine ilişkin olarak, "Ülkesinde masum insanlara müebbet... 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T11:07+0300
2022-04-29T11:07+0300
2022-04-29T11:08+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
recep tayyip erdoğan
suudi arabistan
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CHP lideri, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Gezi Davası'nda Osman Kavala'ya müebbet hapis cezası verilmesine atıfta bulunurken, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davadının Riyad'a devredilmesinden 3 hafta sonra Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi.Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:"Ülkesinde masum insanlara müebbet verdirir ve bunu havalimanında savunur. Sonra uçaktan iner, katille kucaklaşmaya gider koşa koşa. Kendi ülkesinde insan parçalayanın önünde eğilir, gözleri ona aşkla güler. İşte sen busun Erdoğan. Utan diyeceğim ama nafile."
suudi arabistan
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kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, suudi arabistan
Kılıçdaroğlu: Ülkesinde masum insanlara müebbet verdirir, koşa koşa katille kucaklaşmaya gider
11:07 29.04.2022 (güncellendi: 11:08 29.04.2022) Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretine ilişkin olarak, "Ülkesinde masum insanlara müebbet verdirir, katille kucaklaşmaya gider koşa koşa" dedi.
CHP lideri, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Gezi Davası'nda Osman Kavala'ya müebbet hapis cezası verilmesine atıfta bulunurken, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davadının Riyad'a devredilmesinden 3 hafta sonra Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi.
Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Ülkesinde masum insanlara müebbet verdirir ve bunu havalimanında savunur. Sonra uçaktan iner, katille kucaklaşmaya gider koşa koşa. Kendi ülkesinde insan parçalayanın önünde eğilir, gözleri ona aşkla güler. İşte sen busun Erdoğan. Utan diyeceğim ama nafile."