https://tr.sputniknews.com/20220429/kilicdaroglu-ulkesinde-masum-insanlara-muebbet-verdirir-kosa-kosa-katille-kucaklasmaya-gider-1055945288.html

Kılıçdaroğlu: Ülkesinde masum insanlara müebbet verdirir, koşa koşa katille kucaklaşmaya gider

Kılıçdaroğlu: Ülkesinde masum insanlara müebbet verdirir, koşa koşa katille kucaklaşmaya gider

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretine ilişkin olarak, "Ülkesinde masum insanlara müebbet... 29.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-29T11:07+0300

2022-04-29T11:07+0300

2022-04-29T11:08+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

recep tayyip erdoğan

suudi arabistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/05/1055326333_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_e97ab87ae6dcb36574bd954c3c038ec1.jpg

CHP lideri, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Gezi Davası'nda Osman Kavala'ya müebbet hapis cezası verilmesine atıfta bulunurken, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davadının Riyad'a devredilmesinden 3 hafta sonra Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi.Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:"Ülkesinde masum insanlara müebbet verdirir ve bunu havalimanında savunur. Sonra uçaktan iner, katille kucaklaşmaya gider koşa koşa. Kendi ülkesinde insan parçalayanın önünde eğilir, gözleri ona aşkla güler. İşte sen busun Erdoğan. Utan diyeceğim ama nafile."

suudi arabistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, suudi arabistan