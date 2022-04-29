Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220429/kilicdaroglu-ulkesinde-masum-insanlara-muebbet-verdirir-kosa-kosa-katille-kucaklasmaya-gider-1055945288.html
Kılıçdaroğlu: Ülkesinde masum insanlara müebbet verdirir, koşa koşa katille kucaklaşmaya gider
Kılıçdaroğlu: Ülkesinde masum insanlara müebbet verdirir, koşa koşa katille kucaklaşmaya gider
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretine ilişkin olarak, "Ülkesinde masum insanlara müebbet... 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T11:07+0300
2022-04-29T11:08+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
recep tayyip erdoğan
suudi arabistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/05/1055326333_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_e97ab87ae6dcb36574bd954c3c038ec1.jpg
CHP lideri, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Gezi Davası'nda Osman Kavala'ya müebbet hapis cezası verilmesine atıfta bulunurken, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davadının Riyad'a devredilmesinden 3 hafta sonra Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi.Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:"Ülkesinde masum insanlara müebbet verdirir ve bunu havalimanında savunur. Sonra uçaktan iner, katille kucaklaşmaya gider koşa koşa. Kendi ülkesinde insan parçalayanın önünde eğilir, gözleri ona aşkla güler. İşte sen busun Erdoğan. Utan diyeceğim ama nafile."
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/05/1055326333_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_c75c311f2041553e31c49b948ee420f3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, suudi arabistan

Kılıçdaroğlu: Ülkesinde masum insanlara müebbet verdirir, koşa koşa katille kucaklaşmaya gider

11:07 29.04.2022 (güncellendi: 11:08 29.04.2022)
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
© AA
Abone olTelegram
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretine ilişkin olarak, "Ülkesinde masum insanlara müebbet verdirir, katille kucaklaşmaya gider koşa koşa" dedi.
CHP lideri, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Gezi Davası'nda Osman Kavala'ya müebbet hapis cezası verilmesine atıfta bulunurken, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davadının Riyad'a devredilmesinden 3 hafta sonra Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi.
Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Ülkesinde masum insanlara müebbet verdirir ve bunu havalimanında savunur. Sonra uçaktan iner, katille kucaklaşmaya gider koşa koşa. Kendi ülkesinde insan parçalayanın önünde eğilir, gözleri ona aşkla güler. İşte sen busun Erdoğan. Utan diyeceğim ama nafile."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала