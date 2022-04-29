https://tr.sputniknews.com/20220429/lavrov-kiev-tutumunu-degistirmeseydi-muzakerelerde-bir-sonuca-ulasilabilirdi-1055964538.html
Lavrov: Kiev tutumunu değiştirmeseydi, müzakerelerde bir sonuca ulaşılabilirdi
Lavrov: Kiev tutumunu değiştirmeseydi, müzakerelerde bir sonuca ulaşılabilirdi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin Kiev’in tutarsız tavrı nedeniyle durma noktasına geldiğini, karşılarında... 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T21:22+0300
2022-04-29T21:22+0300
2022-04-29T21:29+0300
ukrayna krizi
sergey lavrov
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Al Arabiya televizyonuna konuşan Lavrov, “Dürüst müzakereciler olsalardı, adım adım kararlaştırdıkları şeylere bağlı kalsalardı, bu müzakerelerde önemli sonuçlara ulaşabilirdik” dedi.Lavrov’a göre Ukrayna BMGK ülkeleri, Almanya ve Türkiye’nin de aralarında olduğu bir grup ülkeden garanti alabilirdi.Lavrov, “Buna karşı değiliz. Önemli olan, özellikle de bu garantilerin hangi alanları kapsadığı konusunda ne kadar tutarlı olduklarını anlamak. Bunlar elbette Kırım ve Ukrayna’nın doğusu ile ilişkilendirilemez, zira biz buralardaki cumhuriyetlerin (Donetsk ve Lugansk cumhuriyetleri) bağımsızlığını tanıdık. Onlar da başta, İstanbul’daki görüşmelerde bunu kabul ettiler, ancak daha sonra tavır değiştirdiler” dedi.Kiev’in tutarsızlıkları ve sürekli oyun oynamak istemesi yüzünden tıkandıklarını belirten Lavrov, “Anladığım kadarıyla Washington, Londra ve diğer ülkelerin başkentlerinden aldıkları talimatlar yüzünden müzakere sürecini hızlandırmıyorlar” açıklamasını yaptı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
sergey lavrov
Lavrov: Kiev tutumunu değiştirmeseydi, müzakerelerde bir sonuca ulaşılabilirdi
21:22 29.04.2022 (güncellendi: 21:29 29.04.2022) Abone ol
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin Kiev’in tutarsız tavrı nedeniyle durma noktasına geldiğini, karşılarında dürüst müzakereciler olsaydı tarafların şimdiye dek önemli neticeler elde etmiş olabileceğini söyledi.
Al Arabiya televizyonuna konuşan Lavrov, “Dürüst müzakereciler olsalardı, adım adım kararlaştırdıkları şeylere bağlı kalsalardı, bu müzakerelerde önemli sonuçlara ulaşabilirdik” dedi.
Lavrov’a göre Ukrayna BMGK ülkeleri, Almanya ve Türkiye’nin de aralarında olduğu bir grup ülkeden garanti alabilirdi.
Lavrov, “Buna karşı değiliz. Önemli olan, özellikle de bu garantilerin hangi alanları kapsadığı konusunda ne kadar tutarlı olduklarını anlamak. Bunlar elbette Kırım ve Ukrayna’nın doğusu ile ilişkilendirilemez, zira biz buralardaki cumhuriyetlerin (Donetsk ve Lugansk cumhuriyetleri) bağımsızlığını tanıdık. Onlar da başta, İstanbul’daki görüşmelerde bunu kabul ettiler, ancak daha sonra tavır değiştirdiler” dedi.
Kiev’in tutarsızlıkları ve sürekli oyun oynamak istemesi yüzünden tıkandıklarını belirten Lavrov, “Anladığım kadarıyla Washington, Londra ve diğer ülkelerin başkentlerinden aldıkları talimatlar yüzünden müzakere sürecini hızlandırmıyorlar” açıklamasını yaptı.