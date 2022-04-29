https://tr.sputniknews.com/20220429/lavrov-kiev-tutumunu-degistirmeseydi-muzakerelerde-bir-sonuca-ulasilabilirdi-1055964538.html

Lavrov: Kiev tutumunu değiştirmeseydi, müzakerelerde bir sonuca ulaşılabilirdi

Lavrov: Kiev tutumunu değiştirmeseydi, müzakerelerde bir sonuca ulaşılabilirdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin Kiev’in tutarsız tavrı nedeniyle durma noktasına geldiğini, karşılarında... 29.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-29T21:22+0300

2022-04-29T21:22+0300

2022-04-29T21:29+0300

ukrayna krizi

sergey lavrov

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Al Arabiya televizyonuna konuşan Lavrov, “Dürüst müzakereciler olsalardı, adım adım kararlaştırdıkları şeylere bağlı kalsalardı, bu müzakerelerde önemli sonuçlara ulaşabilirdik” dedi.Lavrov’a göre Ukrayna BMGK ülkeleri, Almanya ve Türkiye’nin de aralarında olduğu bir grup ülkeden garanti alabilirdi.Lavrov, “Buna karşı değiliz. Önemli olan, özellikle de bu garantilerin hangi alanları kapsadığı konusunda ne kadar tutarlı olduklarını anlamak. Bunlar elbette Kırım ve Ukrayna’nın doğusu ile ilişkilendirilemez, zira biz buralardaki cumhuriyetlerin (Donetsk ve Lugansk cumhuriyetleri) bağımsızlığını tanıdık. Onlar da başta, İstanbul’daki görüşmelerde bunu kabul ettiler, ancak daha sonra tavır değiştirdiler” dedi.Kiev’in tutarsızlıkları ve sürekli oyun oynamak istemesi yüzünden tıkandıklarını belirten Lavrov, “Anladığım kadarıyla Washington, Londra ve diğer ülkelerin başkentlerinden aldıkları talimatlar yüzünden müzakere sürecini hızlandırmıyorlar” açıklamasını yaptı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sergey lavrov