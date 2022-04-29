https://tr.sputniknews.com/20220429/lenf-kanserini-iki-kez-yenen-ozkan-ugur-hastaliginin-yeniden-nuksettigini-duyurdu-1055956112.html
Lenf kanserini iki kez yenen Özkan Uğur hastalığının yeniden nüksettiğini duyurdu
Lenf kanserini iki kez yenen Özkan Uğur hastalığının yeniden nüksettiğini duyurdu
Daha önce iki kez mücadele ettiği kanseri yenen Özkan Uğur hastalığının nüksettiğini ve akıllı ilaç kullanmaya başladığını duyurdu. Uğur, haberi sosyal medya... 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T15:40+0300
2022-04-29T15:40+0300
2022-04-29T15:47+0300
özkan uğur
yaşam
kanser
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MFÖ Grubu'nun solisti Özkan Uğur, 2013 ve 2020 yıllarında lenf kanserine yakalandı ve tedaviler sonucu eski sağlığına kavuştu. Sosyal medya hesabından kötü haberi veren şarkıcı, hastalığının bir kez daha nüksettiğini söyledi.‘Akıllı ilaç tedavisine başladım’Yaşadığı süreçten bahseden Özkan Uğur, "Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım. Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor. Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız. En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20200706/ozkan-ugur-ikinci-kez-kanseri-yendi-1042398638.html
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özkan uğur, kanser
Lenf kanserini iki kez yenen Özkan Uğur hastalığının yeniden nüksettiğini duyurdu
15:40 29.04.2022 (güncellendi: 15:47 29.04.2022) Abone ol
Daha önce iki kez mücadele ettiği kanseri yenen Özkan Uğur hastalığının nüksettiğini ve akıllı ilaç kullanmaya başladığını duyurdu. Uğur, haberi sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.
MFÖ Grubu'nun solisti Özkan Uğur, 2013 ve 2020 yıllarında lenf kanserine yakalandı ve tedaviler sonucu eski sağlığına kavuştu. Sosyal medya hesabından kötü haberi veren şarkıcı, hastalığının bir kez daha nüksettiğini söyledi.
‘Akıllı ilaç tedavisine başladım’
Yaşadığı süreçten bahseden Özkan Uğur, "Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım. Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor. Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız. En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle" ifadelerini kullandı.