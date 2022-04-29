https://tr.sputniknews.com/20220429/lenf-kanserini-iki-kez-yenen-ozkan-ugur-hastaliginin-yeniden-nuksettigini-duyurdu-1055956112.html

Lenf kanserini iki kez yenen Özkan Uğur hastalığının yeniden nüksettiğini duyurdu

Lenf kanserini iki kez yenen Özkan Uğur hastalığının yeniden nüksettiğini duyurdu

Daha önce iki kez mücadele ettiği kanseri yenen Özkan Uğur hastalığının nüksettiğini ve akıllı ilaç kullanmaya başladığını duyurdu. Uğur, haberi sosyal medya... 29.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-29T15:40+0300

2022-04-29T15:40+0300

2022-04-29T15:47+0300

özkan uğur

yaşam

kanser

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MFÖ Grubu'nun solisti Özkan Uğur, 2013 ve 2020 yıllarında lenf kanserine yakalandı ve tedaviler sonucu eski sağlığına kavuştu. Sosyal medya hesabından kötü haberi veren şarkıcı, hastalığının bir kez daha nüksettiğini söyledi.‘Akıllı ilaç tedavisine başladım’Yaşadığı süreçten bahseden Özkan Uğur, "Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım. Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor. Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız. En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20200706/ozkan-ugur-ikinci-kez-kanseri-yendi-1042398638.html

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özkan uğur, kanser