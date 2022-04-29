https://tr.sputniknews.com/20220429/lubnanda-yogun-talep-sonucu-defter-kalmayinca-pasaport-basvurulari-askiya-alindi-1055937566.html
Lübnan’da yoğun talep sonucu defter kalmayınca pasaport başvuruları askıya alındı
Lübnan’da yoğun talep sonucu defter kalmayınca pasaport başvuruları askıya alındı
Lübnan İçişleri Bakanlığı, yüksek talep sonucu stokta defter kalmaması nedeniyle pasaport başvurularının askıya alındığını duyurdu. 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T00:02+0300
2022-04-29T00:02+0300
2022-04-29T00:02+0300
dünya
lübnan
pasaport
defterdarlık
ekonomik kriz
göç
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İçişleri Bakanlığına bağlı Genel Güvenlik Dairesinden yapılan yazılı açıklamada, bugünden itibaren pasaport işlemleri için yeni randevu kabul edilemeyeceği, sadece mevcut başvurular üzerinden hizmet verileceği ifade edildi.Açıklamada, pasaport başvuru merkezlerinde 2020’den bu yana çok yoğun işlem yapıldığı, pasaport almak isteyenlerin sayısının neredeyse 10 kat arttığı kaydedildi.Yoğun başvuru nedeniyle pasaport defterinde sıkıntı yaşandığına işaret edilen açıklamada, tedarikçi firmanın talep edilen miktarda defter temin edemediği aktarıldı.Ülkede 2019’dan beri yaşanan ekonomik kriz ve 20 saati bulan elektrik kesintileri nedeniyle birçok Lübnanlı daha iyi bir yaşam için başka ülkelere göç etmeye çalışıyor.
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lübnan, pasaport, defterdarlık, ekonomik kriz, göç
Lübnan’da yoğun talep sonucu defter kalmayınca pasaport başvuruları askıya alındı
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Lübnan İçişleri Bakanlığı, yüksek talep sonucu stokta defter kalmaması nedeniyle pasaport başvurularının askıya alındığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığına bağlı Genel Güvenlik Dairesinden yapılan yazılı açıklamada, bugünden itibaren pasaport işlemleri için yeni randevu kabul edilemeyeceği, sadece mevcut başvurular üzerinden hizmet verileceği ifade edildi.
Açıklamada, pasaport başvuru merkezlerinde 2020’den bu yana çok yoğun işlem yapıldığı, pasaport almak isteyenlerin sayısının neredeyse 10 kat arttığı kaydedildi.
Yoğun başvuru nedeniyle pasaport defterinde sıkıntı yaşandığına işaret edilen açıklamada, tedarikçi firmanın talep edilen miktarda defter temin edemediği aktarıldı.
Ülkede 2019’dan beri yaşanan ekonomik kriz ve 20 saati bulan elektrik kesintileri nedeniyle birçok Lübnanlı daha iyi bir yaşam için başka ülkelere göç etmeye çalışıyor.