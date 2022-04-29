https://tr.sputniknews.com/20220429/metaversee-opusme-hissi-veren-eklentiler-geliyor--1055956234.html
Metaverse evreninde artık 'öpüşmek' de mümkün olacak
Metaverse evreninde artık 'öpüşmek' de mümkün olacak
Bilim insanları tarafından sanal gerçeklik gözlüklerine yapılan yeni eklentilerle birlikte Metaverse evreninde kullanıcılar, 'öpüşmek' de dahil olmak üzere... 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T16:23+0300
2022-04-29T16:23+0300
2022-04-29T16:36+0300
yaşam
metaverse
öpücük
teknoloji
vr
gözlük
akıllı gözlük
sanal gerçeklik
arsa
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Bilim insanları, sanal gerçeklik (VR) teknolojisi aracılığıyla kullanıcıda duyu organlarıyla algılanabilen çeşitli hisler oluşuturabilen yeni bir cihaz icat etti. Uzmanların bir VR gözlüğüne bir dizi özel ultrasonik dönüştürücü ekleyerek bunu başardığı bildirildi. Söz konusu yenilik, metaverse evreninde kullanıcıya birçok gerçek hissi tattıracak gibi görünüyor. Teknolojiyi tanıtan bilim insanları ve konunun uzmanları; öpüşme, kahve yudumlama, su ve hatta sigara içme gibi birçok hissin, bu eklentiler aracılığıyla gerçeğe çok yakın bir şekilde kullanıcıya aktarılacağını öne sürüyor. Birçok oyunda denendi Öte yandan, yeni eklentiler çeşitli oyunlarda denendi ve başarılı sonuçlar elde edildi. Bu oyunladan birinde örümcek ağlarının olduğu bir alanda yürüyen kullanıcılar, ağların neredeyse dudaklarına temas ettiğini hissettiklerini öne sürdü. Bazı kullanıcılar ise 'yüzlerine sıçrayan' örümceklere vurduklarında örümceklerin adeta patladığını hissettiklerini söyledi. Carnegie Mellon Üniversitesi'nden araştırmacılar, yeni eklentiler hakkında, "Gerçekçiliği, sürükleyiciliği ve kullanıcı tepkilerini artırıyor" ifadelerini kullandı. Araştırmacılar, "Yine de, VR sistemlerinin daha fazla gerçekçilik için çabalaması gerektiğine ve çalışmalarımızı genişletmenin gerekli olduğuna inanıyoruz" diye ekledi. Metaverse'te taciz olayı Kullanıcılara sanal gerçeklik deneyimi yaşatan Metaverse, son dönemde taciz olaylarıyla da gündeme geliyor. Horizon Venues adlı platformda kendi avatarını yaratan 'Nina Jane Patel' isimli İngiliz kadın, Metaverse evrenine 'giriş noktası' olarak kabul edilen lobide cinsel tacize maruz kaldığını söylemişti.Londra'da ikamet eden kadın, pazar günü Daily Mail'e verdiği demeçte, "Bu çileye bir son vermek için sanal gerçeklik (VR) gözlüğümü kırmam gerekiyor. O zamandan beri kaygıdan muzdaribim" demişti.
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https://tr.sputniknews.com/20220131/43-yasindaki-kadin-metaversete-erkek-avatarlarin-tacizine-ugradim-1053311276.html
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metaverse, öpücük, teknoloji, vr, gözlük, akıllı gözlük, sanal gerçeklik, arsa
Metaverse evreninde artık 'öpüşmek' de mümkün olacak
16:23 29.04.2022 (güncellendi: 16:36 29.04.2022) Abone ol
Bilim insanları tarafından sanal gerçeklik gözlüklerine yapılan yeni eklentilerle birlikte Metaverse evreninde kullanıcılar, 'öpüşmek' de dahil olmak üzere birçok hissi gerçeğe çok yakın bir şekilde algılayabilecek. Söz konusu eklentilerin birçok oyunda denendiği bildirildi.
Bilim insanları, sanal gerçeklik (VR) teknolojisi aracılığıyla kullanıcıda duyu organlarıyla algılanabilen çeşitli hisler oluşuturabilen yeni bir cihaz icat etti.
Uzmanların bir VR gözlüğüne bir dizi özel ultrasonik dönüştürücü ekleyerek bunu başardığı bildirildi.
Söz konusu yenilik, metaverse evreninde kullanıcıya birçok gerçek hissi tattıracak gibi görünüyor.
Teknolojiyi tanıtan bilim insanları ve konunun uzmanları; öpüşme, kahve yudumlama, su ve hatta sigara içme gibi birçok hissin, bu eklentiler aracılığıyla gerçeğe çok yakın bir şekilde kullanıcıya aktarılacağını öne sürüyor.
Birçok oyunda denendi
Öte yandan, yeni eklentiler çeşitli oyunlarda denendi ve başarılı sonuçlar elde edildi.
Bu oyunladan birinde örümcek ağlarının olduğu bir alanda yürüyen kullanıcılar, ağların neredeyse dudaklarına temas ettiğini hissettiklerini öne sürdü.
Bazı kullanıcılar ise 'yüzlerine sıçrayan' örümceklere vurduklarında örümceklerin adeta patladığını hissettiklerini söyledi.
Carnegie Mellon Üniversitesi'nden araştırmacılar, yeni eklentiler hakkında, "Gerçekçiliği, sürükleyiciliği ve kullanıcı tepkilerini artırıyor" ifadelerini kullandı.
Araştırmacılar, "Yine de, VR sistemlerinin daha fazla gerçekçilik için çabalaması gerektiğine ve çalışmalarımızı genişletmenin gerekli olduğuna inanıyoruz" diye ekledi.
Metaverse'te taciz olayı
Kullanıcılara sanal gerçeklik deneyimi yaşatan Metaverse, son dönemde taciz olaylarıyla da gündeme geliyor.
Horizon Venues adlı platformda kendi avatarını yaratan 'Nina Jane Patel' isimli İngiliz kadın, Metaverse evrenine 'giriş noktası' olarak kabul edilen lobide cinsel tacize maruz kaldığını söylemişti.
Londra'da ikamet eden kadın, pazar günü Daily Mail'e verdiği demeçte, "Bu çileye bir son vermek için sanal gerçeklik (VR) gözlüğümü kırmam gerekiyor. O zamandan beri kaygıdan muzdaribim" demişti.