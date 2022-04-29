https://tr.sputniknews.com/20220429/nakliyat-is-kadir-gecesinde-raki-ictikleri-fotografi-paylasan-3-pegasus-calisani-isten-cikarildi-1055950821.html
Nakliyat-İş: Kadir gecesinde rakı içtikleri fotoğrafı paylaşan 3 Pegasus çalışanı işten çıkarıldı
Nakliyat-İş: Kadir gecesinde rakı içtikleri fotoğrafı paylaşan 3 Pegasus çalışanı işten çıkarıldı
Nakliyat-İş Başkanı Küçükosmanoğlu, Pegasus Hava Yolları'nın bir grup çalışanın rakı masasında fotoğraf çekilerek sosyal medyada 'Kadir Gecesi özel'... 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T13:27+0300
2022-04-29T13:27+0300
2022-04-29T13:37+0300
pegasus
türkiye
nakliyat iş sendikası
işten çıkarma
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Pegasus'ta örgütlü olan Nakliyat-İş Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu'nun T24'e verdiği bilgiye göre söz konusu paylaşımda yer alan 3 Pegasus çalışanı işten çıkarıldı.Pegasus İnsan Kaynakları'ndan ise 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu' çerçevesinde konuya ilişkin bilgi verilmesinin söz konusu olmadığı bildirildi.Şirketten bugün yapılan açıklamada söz konusu hadiseyle ilgili inceleme başlatıldığı duyurularak "Konunun acilen şirketimizin etik-ahlak kuruluna aktarıldığını, gerekli aksiyonların ivedilikle alınacağını bildirmek isteriz. Kurullarımız, tüm çalışanlarımız için istisnasız uygulanmaktadır" açıklaması yapılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220428/pegasustan-kadir-gecesinde-rakili-fotograf-paylasan-calisanlariyla-ilgili-aciklama-kabul-edilemez-1055932738.html
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pegasus, nakliyat iş sendikası, işten çıkarma
Nakliyat-İş: Kadir gecesinde rakı içtikleri fotoğrafı paylaşan 3 Pegasus çalışanı işten çıkarıldı
13:27 29.04.2022 (güncellendi: 13:37 29.04.2022) Abone ol
Nakliyat-İş Başkanı Küçükosmanoğlu, Pegasus Hava Yolları'nın bir grup çalışanın rakı masasında fotoğraf çekilerek sosyal medyada 'Kadir Gecesi özel' ifadeleriyle paylaşan 3 işçisini işten çıkardığını belirtti.
Pegasus'ta örgütlü olan Nakliyat-İş Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu
'nun T24'e verdiği bilgiye göre
söz konusu paylaşımda yer alan 3 Pegasus çalışanı işten çıkarıldı.
Pegasus İnsan Kaynakları'ndan ise 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu' çerçevesinde konuya ilişkin bilgi verilmesinin söz konusu olmadığı bildirildi.
Şirketten bugün yapılan açıklamada söz konusu hadiseyle ilgili inceleme başlatıldığı duyurularak "Konunun acilen şirketimizin etik-ahlak kuruluna aktarıldığını, gerekli aksiyonların ivedilikle alınacağını bildirmek isteriz. Kurullarımız, tüm çalışanlarımız için istisnasız uygulanmaktadır" açıklaması yapılmıştı.