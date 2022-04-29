https://tr.sputniknews.com/20220429/nakliyat-is-kadir-gecesinde-raki-ictikleri-fotografi-paylasan-3-pegasus-calisani-isten-cikarildi-1055950821.html

Nakliyat-İş: Kadir gecesinde rakı içtikleri fotoğrafı paylaşan 3 Pegasus çalışanı işten çıkarıldı

Nakliyat-İş: Kadir gecesinde rakı içtikleri fotoğrafı paylaşan 3 Pegasus çalışanı işten çıkarıldı

Nakliyat-İş Başkanı Küçükosmanoğlu, Pegasus Hava Yolları'nın bir grup çalışanın rakı masasında fotoğraf çekilerek sosyal medyada 'Kadir Gecesi özel'... 29.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-29T13:27+0300

2022-04-29T13:27+0300

2022-04-29T13:37+0300

pegasus

türkiye

nakliyat iş sendikası

işten çıkarma

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Pegasus'ta örgütlü olan Nakliyat-İş Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu'nun T24'e verdiği bilgiye göre söz konusu paylaşımda yer alan 3 Pegasus çalışanı işten çıkarıldı.Pegasus İnsan Kaynakları'ndan ise 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu' çerçevesinde konuya ilişkin bilgi verilmesinin söz konusu olmadığı bildirildi.Şirketten bugün yapılan açıklamada söz konusu hadiseyle ilgili inceleme başlatıldığı duyurularak "Konunun acilen şirketimizin etik-ahlak kuruluna aktarıldığını, gerekli aksiyonların ivedilikle alınacağını bildirmek isteriz. Kurullarımız, tüm çalışanlarımız için istisnasız uygulanmaktadır" açıklaması yapılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220428/pegasustan-kadir-gecesinde-rakili-fotograf-paylasan-calisanlariyla-ilgili-aciklama-kabul-edilemez-1055932738.html

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pegasus, nakliyat iş sendikası, işten çıkarma