https://tr.sputniknews.com/20220429/nesli-tehlike-altindaki-telli-turnalar-yuvalarini-amasyaya-kurdu-1055940694.html
Nesli tehlike altındaki Telli Turnalar yuvalarını Amasya’ya kurdu
Nesli tehlike altındaki Telli Turnalar yuvalarını Amasya’ya kurdu
Türkülere konu olan ve Türkiye’de 17 yıl sonra ilk defa geçen yıl Amasya'da yuva kuran telli turna çifti bu sene de aynı yere geldi. 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T05:00+0300
2022-04-29T05:00+0300
2022-04-29T05:00+0300
türkiye
amasya
telli turna
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Nesli tehlike altında olan 'telli turna' çiftinin geçen yıl yavrusu olmuştu. Çiftin yine Amasya’ya gelmesine en çok kuş fotoğrafçıları ve yetkililer sevindi. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, türü koruma altına alınan telli turna çifti ile yumurtalarının aynı yerde kaydedilen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
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amasya, telli turna
Nesli tehlike altındaki Telli Turnalar yuvalarını Amasya’ya kurdu
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Türkülere konu olan ve Türkiye’de 17 yıl sonra ilk defa geçen yıl Amasya'da yuva kuran telli turna çifti bu sene de aynı yere geldi.
Nesli tehlike altında olan 'telli turna' çiftinin geçen yıl yavrusu olmuştu. Çiftin yine Amasya’ya gelmesine en çok kuş fotoğrafçıları ve yetkililer sevindi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, türü koruma altına alınan telli turna çifti ile yumurtalarının aynı yerde kaydedilen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.