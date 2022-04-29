https://tr.sputniknews.com/20220429/netflix-la-casa-de-papelin-kore-versiyonu-icin-tarih-verdi-1055959195.html

Netflix, La Casa de Papel'in Kore versiyonu için tarih verdi

Netflix, La Casa de Papel'in Kore versiyonu için tarih verdi

Netflix, İspanyol dizisinin Kore uyarlaması olan La Casa de Papel: Kore'nin yayın tarihini açıkladı. La Casa de Papel: Kore’nin başrol oyuncu kadrosunda; Yoo... 29.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-29T16:47+0300

2022-04-29T16:47+0300

2022-04-29T16:50+0300

netflix türkiye

yaşam

la casa de papel

güney kore

dizi

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Bir grup suçlunun İspanya Kraliyet Darphanesi’ni soyma girişimini konu alan La Casa de Papel’in Güney Kore uyarlaması geliyor.‘La Casa de Papel: Kore’ ismini taşıyan yeni dizinin oyuncu kadrosu, yönetmeni ve senaristi de beklendiği üzere tamamıyla Koreli isimlerden oluşuyor. Netflix, LCDP: Kore için yayın tarihini açıkladı.Netlix Türkiye, YouTube kanalında ‘Bir suç dünyayı değiştirebilir. İnanılmaz bir soyguna yeni ve cesur bir yaklaşım…’ notuyla La Casa de Papel: Kore için tarih duyurusu paylaştı.Uluslararası adı Money Heist: Korea–Joint Economic Area olan dizi, 24 Haziran’da Netflix’te gösterime girecek.Bir televizyon kanalında yayınlanan ve reytinglerinin düşmesi sebebiyle iptal edilen La Casa de Papel, 2017’de Netflix tarafından satın alınarak 190 ülkede gösterime girmişti. Kısa sürede platformun en çok izlenen uluslararası orijinal yapımı olmayı başaran dizi, 3 Aralık 2021’de yayınlanan 5. sezonuyla final yapmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220220/netfix-la-casa-de-papel-korenin-ilk-resmi-videosunu-yayinladi-1054039221.html

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netflix türkiye, la casa de papel, güney kore, dizi