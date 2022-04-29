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Netflix, La Casa de Papel'in Kore versiyonu için tarih verdi
Netflix, La Casa de Papel'in Kore versiyonu için tarih verdi
Netflix, İspanyol dizisinin Kore uyarlaması olan La Casa de Papel: Kore'nin yayın tarihini açıkladı. La Casa de Papel: Kore’nin başrol oyuncu kadrosunda; Yoo... 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T16:47+0300
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netflix türkiye
yaşam
la casa de papel
güney kore
dizi
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Bir grup suçlunun İspanya Kraliyet Darphanesi’ni soyma girişimini konu alan La Casa de Papel’in Güney Kore uyarlaması geliyor.‘La Casa de Papel: Kore’ ismini taşıyan yeni dizinin oyuncu kadrosu, yönetmeni ve senaristi de beklendiği üzere tamamıyla Koreli isimlerden oluşuyor. Netflix, LCDP: Kore için yayın tarihini açıkladı.Netlix Türkiye, YouTube kanalında ‘Bir suç dünyayı değiştirebilir. İnanılmaz bir soyguna yeni ve cesur bir yaklaşım…’ notuyla La Casa de Papel: Kore için tarih duyurusu paylaştı.Uluslararası adı Money Heist: Korea–Joint Economic Area olan dizi, 24 Haziran’da Netflix’te gösterime girecek.Bir televizyon kanalında yayınlanan ve reytinglerinin düşmesi sebebiyle iptal edilen La Casa de Papel, 2017’de Netflix tarafından satın alınarak 190 ülkede gösterime girmişti. Kısa sürede platformun en çok izlenen uluslararası orijinal yapımı olmayı başaran dizi, 3 Aralık 2021’de yayınlanan 5. sezonuyla final yapmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220220/netfix-la-casa-de-papel-korenin-ilk-resmi-videosunu-yayinladi-1054039221.html
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netflix türkiye, la casa de papel, güney kore, dizi

Netflix, La Casa de Papel'in Kore versiyonu için tarih verdi

16:47 29.04.2022 (güncellendi: 16:50 29.04.2022)
© Fotoğraf : Twitter/Netflix TürkiyeLa Casa de Papel Kore
La Casa de Papel Kore - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
© Fotoğraf : Twitter/Netflix Türkiye
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Netflix, İspanyol dizisinin Kore uyarlaması olan La Casa de Papel: Kore'nin yayın tarihini açıkladı. La Casa de Papel: Kore’nin başrol oyuncu kadrosunda; Yoo Ji-Tae (Profesör), Park Hae-Soo (Berlin), Lee Won Jong (Moskova), Kim Ji-Hun (Denver), Jang Yoon-Ju (Nairobi), Park Jung-Woo (Rio), Kim Ji-Hun (Helsinki) ve Lee Kyu-Ho (Oslo) yer alıyor.
Bir grup suçlunun İspanya Kraliyet Darphanesi’ni soyma girişimini konu alan La Casa de Papel’in Güney Kore uyarlaması geliyor.
La Casa de Papel: Kore’ ismini taşıyan yeni dizinin oyuncu kadrosu, yönetmeni ve senaristi de beklendiği üzere tamamıyla Koreli isimlerden oluşuyor. Netflix, LCDP: Kore için yayın tarihini açıkladı.
Netlix Türkiye, YouTube kanalında ‘Bir suç dünyayı değiştirebilir. İnanılmaz bir soyguna yeni ve cesur bir yaklaşım…’ notuyla La Casa de Papel: Kore için tarih duyurusu paylaştı.
Uluslararası adı Money Heist: Korea–Joint Economic Area olan dizi, 24 Haziran’da Netflix’te gösterime girecek.
Bir televizyon kanalında yayınlanan ve reytinglerinin düşmesi sebebiyle iptal edilen La Casa de Papel, 2017’de Netflix tarafından satın alınarak 190 ülkede gösterime girmişti. Kısa sürede platformun en çok izlenen uluslararası orijinal yapımı olmayı başaran dizi, 3 Aralık 2021’de yayınlanan 5. sezonuyla final yapmıştı.
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