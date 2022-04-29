https://tr.sputniknews.com/20220429/odessada-sendikalar-binasi-katliaminin-yildonumunde-uzun-sureli-sokaga-cikma-yasagi-ilan-edildi-1055963492.html
Odessa'da, Sendikalar Binası katliamının yıldönümünde ‘uzun süreli’ sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Odessa'da, Sendikalar Binası katliamının yıldönümünde ‘uzun süreli’ sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Odessa kentinde 48 kişinin öldüğü ve 250'den fazla kişinin yaralandığı Sendikalar Binası'ndaki katliamın sekizinci yıldönümü... 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T20:34+0300
2022-04-29T20:34+0300
2022-04-29T20:36+0300
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Odessa Bölgesel Askeri İdaresi’nden yapılan açıklamada, “Odessa’da ‘uzatılmış’ sokağa çıkma yasağı getiriliyor. Odessa Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Maksim Marçenko'nun talimatıyla, Odessa şehrinde 1 Mayıs saat 22:00'den 3 Mayıs saat 05:00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak” denildi.Sokağa çıkma yasağı saatlerinin diğer bölgelerde değişmeyeceği, eskiden olduğu gibi her gün saat 22:00 ile 05:00 saatleri arasında geçerli olacağı belirtildi.Odessa'da 2014 yılında Sendikalar Binası’nda hayatını kaybedenlerin anısına her yıl 2 Mayıs'ta geleneksel olarak anma etkinlikleri düzenleniyor.
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Odessa'da, Sendikalar Binası katliamının yıldönümünde ‘uzun süreli’ sokağa çıkma yasağı ilan edildi
20:34 29.04.2022 (güncellendi: 20:36 29.04.2022) Abone ol
Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Odessa kentinde 48 kişinin öldüğü ve 250'den fazla kişinin yaralandığı Sendikalar Binası'ndaki katliamın sekizinci yıldönümü olan 2 Mayıs’ta bir günden fazla sürecek sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Odessa Bölgesel Askeri İdaresi’nden yapılan açıklamada, “Odessa’da ‘uzatılmış’ sokağa çıkma yasağı getiriliyor. Odessa Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Maksim Marçenko'nun talimatıyla, Odessa şehrinde 1 Mayıs saat 22:00'den 3 Mayıs saat 05:00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak” denildi.
Sokağa çıkma yasağı saatlerinin diğer bölgelerde değişmeyeceği, eskiden olduğu gibi her gün saat 22:00 ile 05:00 saatleri arasında geçerli olacağı belirtildi.
Odessa'da 2014 yılında Sendikalar Binası’nda hayatını kaybedenlerin anısına her yıl 2 Mayıs'ta geleneksel olarak anma etkinlikleri düzenleniyor.