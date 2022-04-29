https://tr.sputniknews.com/20220429/ogrencisine-ceza-veren-ogretmen-iki-veli-tarafindan-dovuldu-1055960136.html
Öğrencisine ceza veren öğretmen iki veli tarafından dövüldü
Öğrencisine ceza veren öğretmen iki veli tarafından dövüldü
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir ilkokulda sınıf öğretmeni olan Betül Çelik, parka götürdüğü öğrencilerden birini yaramazlık yaptığı için cezalandırınca iki... 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T17:14+0300
2022-04-29T17:14+0300
2022-04-29T17:14+0300
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Kocaeli'de iki veli, öğrenciye ceza veren öğretmene saldırdı.Olay, dün Körfez ilçesi Atalar Mahallesi'nde bulunan Nene Hatun İlköğretim Okulu'nun karşısındaki Hüseyin Avni Şirin Parkı'nda meydana geldi.Öğretmen Betül Çelik 1'inci sınıf öğrencilerini Beden Eğitimi dersinde oyun oynamaları için parka götürdü.Bir tur kaydıraktan kaymama cezası verdiBu sırada öğrencilerden biri yaramazlık yapınca öğretmen, öğrenciye bir tur kaydıraktan kaymama cezası verdi.Öğrenci bu duruma sinirlenince evine gitmek istedi. Öğretmen Çelik, öğrenciyi kucağına alarak evine gitmesine engel oldu.İki veli öğretmene saldırdıBu olaya tanık olan iki kadın veli, öğretmeni dövdü.Betül Çelik polis merkezine giderek velilerden şikayetçi oldu. Velilerin ifadelerini alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.Olay sonrası dövülen öğretmene, meslektaşları ve sendika üyeleri okul bahçesinde toplanarak destek verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220122/istanbulda-baltayla-okula-giren-veli-tutuklandi-1053018595.html
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Öğrencisine ceza veren öğretmen iki veli tarafından dövüldü
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir ilkokulda sınıf öğretmeni olan Betül Çelik, parka götürdüğü öğrencilerden birini yaramazlık yaptığı için cezalandırınca iki kadın veli tarafından dövüldü.
Kocaeli'de iki veli, öğrenciye ceza veren öğretmene saldırdı.
Olay, dün Körfez ilçesi Atalar Mahallesi'nde bulunan Nene Hatun İlköğretim Okulu'nun karşısındaki Hüseyin Avni Şirin Parkı'nda meydana geldi.
Öğretmen Betül Çelik 1'inci sınıf öğrencilerini Beden Eğitimi dersinde oyun oynamaları için parka götürdü.
Bir tur kaydıraktan kaymama cezası verdi
Bu sırada öğrencilerden biri yaramazlık yapınca öğretmen, öğrenciye bir tur kaydıraktan kaymama cezası verdi.
Öğrenci bu duruma sinirlenince evine gitmek istedi. Öğretmen Çelik, öğrenciyi kucağına alarak evine gitmesine engel oldu.
İki veli öğretmene saldırdı
Bu olaya tanık olan iki kadın veli, öğretmeni dövdü.
Betül Çelik polis merkezine giderek velilerden şikayetçi oldu. Velilerin ifadelerini alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay sonrası dövülen öğretmene, meslektaşları ve sendika üyeleri okul bahçesinde toplanarak destek verdi.