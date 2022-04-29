https://tr.sputniknews.com/20220429/ozel-aracla-dilenci-servisi-hem-dilendirdi-hem-dovdu-1055939133.html
Özel araçla dilenci servisi: Hem dilendirdi hem dövdü
Özel araçla dilenci servisi: Hem dilendirdi hem dövdü
Bursa'da dilencileri özel araçlarıyla çalışacakları bölgelere servis eden sürücü görenleri şoke etti. 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T01:33+0300
2022-04-29T01:33+0300
2022-04-29T01:33+0300
türkiye
bursa
dilenci
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Olay, Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeleri kendi aralarında paylaşan dilenciler etap etap özel araçlarla servis ediliyor. Bu anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde ise yoldan geçen insanlara duygu sömürüsü yaparak para isteyen bir dilencinin üzerinden 26 bin TL para ortaya çıkmıştı.
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+74956456601
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bursa, dilenci
Özel araçla dilenci servisi: Hem dilendirdi hem dövdü
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Bursa'da dilencileri özel araçlarıyla çalışacakları bölgelere servis eden sürücü görenleri şoke etti.
Olay, Gürsu ilçesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, bölgeleri kendi aralarında paylaşan dilenciler etap etap özel araçlarla servis ediliyor. Bu anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
Geçtiğimiz günlerde ise yoldan geçen insanlara duygu sömürüsü yaparak para isteyen bir dilencinin üzerinden 26 bin TL para ortaya çıkmıştı.