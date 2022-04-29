https://tr.sputniknews.com/20220429/ozel-aracla-dilenci-servisi-hem-dilendirdi-hem-dovdu-1055939133.html

Özel araçla dilenci servisi: Hem dilendirdi hem dövdü

Özel araçla dilenci servisi: Hem dilendirdi hem dövdü

Bursa'da dilencileri özel araçlarıyla çalışacakları bölgelere servis eden sürücü görenleri şoke etti. 29.04.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

bursa

dilenci

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Olay, Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeleri kendi aralarında paylaşan dilenciler etap etap özel araçlarla servis ediliyor. Bu anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde ise yoldan geçen insanlara duygu sömürüsü yaparak para isteyen bir dilencinin üzerinden 26 bin TL para ortaya çıkmıştı.

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bursa, dilenci