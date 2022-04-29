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Özel araçla dilenci servisi: Hem dilendirdi hem dövdü
Özel araçla dilenci servisi: Hem dilendirdi hem dövdü
Bursa'da dilencileri özel araçlarıyla çalışacakları bölgelere servis eden sürücü görenleri şoke etti. 29.04.2022, Sputnik Türkiye
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bursa
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Olay, Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeleri kendi aralarında paylaşan dilenciler etap etap özel araçlarla servis ediliyor. Bu anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde ise yoldan geçen insanlara duygu sömürüsü yaparak para isteyen bir dilencinin üzerinden 26 bin TL para ortaya çıkmıştı.
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bursa, dilenci

Özel araçla dilenci servisi: Hem dilendirdi hem dövdü

01:33 29.04.2022
© İHA / ABDULLAH UĞUR - ALİ KAMUR Bursa'da dilencileri özel araçlarıyla çalışacakları bölgelere servis eden sürücü görenleri şoke etti.
Bursa'da dilencileri özel araçlarıyla çalışacakları bölgelere servis eden sürücü görenleri şoke etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
© İHA / ABDULLAH UĞUR - ALİ KAMUR
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Bursa'da dilencileri özel araçlarıyla çalışacakları bölgelere servis eden sürücü görenleri şoke etti.
Olay, Gürsu ilçesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, bölgeleri kendi aralarında paylaşan dilenciler etap etap özel araçlarla servis ediliyor. Bu anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
Geçtiğimiz günlerde ise yoldan geçen insanlara duygu sömürüsü yaparak para isteyen bir dilencinin üzerinden 26 bin TL para ortaya çıkmıştı.
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