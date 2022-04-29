https://tr.sputniknews.com/20220429/peskovdan-istanbul-aciklamasi-muzakerelerle-ilgili-yeni-bir-haber-yok-1055951795.html

Peskov'dan 'İstanbul' açıklaması: Müzakerelerle ilgili yeni bir haber yok

Peskov'dan 'İstanbul' açıklaması: Müzakerelerle ilgili yeni bir haber yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ve Erdoğan'ın dünkü telefon görüşmesinden sonra İstanbul'daki müzakerelerin geleceğiyle ilgili yeni bir haber... 29.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-29T13:46+0300

2022-04-29T13:46+0300

2022-04-29T13:53+0300

kremlin

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Rus mevkidaşı Vladimir Putin'le görüşmesinde Ukrayna krizinin sonlandırılması için de inisiyatif almaya ve barışa giden yolda arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını belirterek, İstanbul görüşmelerinde yakalanan ivmeyi artırarak bölgede kalıcı barışı bir an önce tesis etmek istediklerini dile getirmişti.Gazeteciler, Peskov'a Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler için 'Türk platformuna' talep olup olmadığını sordu. Peskov, "Müzakere rotasında henüz yeni bir haber yok" yanıtını verdi.

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2022

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kremlin