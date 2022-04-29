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https://tr.sputniknews.com/20220429/peskovdan-istanbul-aciklamasi-muzakerelerle-ilgili-yeni-bir-haber-yok-1055951795.html
Peskov'dan 'İstanbul' açıklaması: Müzakerelerle ilgili yeni bir haber yok
Peskov'dan 'İstanbul' açıklaması: Müzakerelerle ilgili yeni bir haber yok
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ve Erdoğan'ın dünkü telefon görüşmesinden sonra İstanbul'daki müzakerelerin geleceğiyle ilgili yeni bir haber... 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T13:46+0300
2022-04-29T13:53+0300
kremlin
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Rus mevkidaşı Vladimir Putin'le görüşmesinde Ukrayna krizinin sonlandırılması için de inisiyatif almaya ve barışa giden yolda arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını belirterek, İstanbul görüşmelerinde yakalanan ivmeyi artırarak bölgede kalıcı barışı bir an önce tesis etmek istediklerini dile getirmişti.Gazeteciler, Peskov'a Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler için 'Türk platformuna' talep olup olmadığını sordu. Peskov, "Müzakere rotasında henüz yeni bir haber yok" yanıtını verdi.
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Peskov'dan 'İstanbul' açıklaması: Müzakerelerle ilgili yeni bir haber yok

13:46 29.04.2022 (güncellendi: 13:53 29.04.2022)
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ve Erdoğan'ın dünkü telefon görüşmesinden sonra İstanbul'daki müzakerelerin geleceğiyle ilgili yeni bir haber bulunmadığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Rus mevkidaşı Vladimir Putin'le görüşmesinde Ukrayna krizinin sonlandırılması için de inisiyatif almaya ve barışa giden yolda arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını belirterek, İstanbul görüşmelerinde yakalanan ivmeyi artırarak bölgede kalıcı barışı bir an önce tesis etmek istediklerini dile getirmişti.
Gazeteciler, Peskov'a Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler için 'Türk platformuna' talep olup olmadığını sordu. Peskov, "Müzakere rotasında henüz yeni bir haber yok" yanıtını verdi.
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