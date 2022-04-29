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Polonya, Rus enerji şirketi Novatek'in ülkedeki varlıklarını kamulaştırdı
Polonya, Rus enerji şirketi Novatek'in ülkedeki varlıklarını kamulaştırdı
Polonya yönetimi, yaptırım uyguladığı Rus enerji şirketi Novatek'in ülkede bulunan altyapısını kamulaştırma kararı aldı. 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T16:09+0300
2022-04-29T16:09+0300
2022-04-29T16:09+0300
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Polonya Hükümet Sözcüsü Pyotr Müller, Varşova'nın Rus enerji devi Novatek'in Polonya'daki yan kuruluşuna ait doğalgaz altyapısını kamulaştırdığını duyurdu.Müller, düzenlediği basın toplantısında, "Bugün Başbakan Mateusz Morawiecki, devlet şirketlerinden PGNiG, PSG ve Gaz-System'den, resmi olarak Novatek'in sahip olduğu şebekelere kriz yönetimi yasası temelinde derhal gaz akışı sağlamalarını istedi" ifadelerini kullandı.Sözcü, Başbakan'ın emriyle, Novatek'in yan kuruluşu Novatek Green Energy'nin şebekeleri bu şirketlere devretmekle yükümlü olduğunu ve daha sonra doğalgaz tedariği kesilen bölgelere sevkiyatın yapılmaya başlayacağını da sözlerine ekledi.Doğalgaz akışının vakit kaybetmeden sağlanacağını kaydeden Müller, "Elbette her şey Novatek ve çalışanlarının direnip direnmemesine bağlı. Böyle bir şey varsa, o zaman kriz yönetimi yasasına göre zorlayıcı yöntemler uygulayabiliriz” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220427/von-der-leyen-polonya-ve-bulgaristan-rusyanin-tedariki-kesmesiyle-komsularindan-gaz-alacak-1055893287.html
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Polonya, Rus enerji şirketi Novatek'in ülkedeki varlıklarını kamulaştırdı
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Polonya yönetimi, yaptırım uyguladığı Rus enerji şirketi Novatek'in ülkede bulunan altyapısını kamulaştırma kararı aldı.
Polonya Hükümet Sözcüsü Pyotr Müller, Varşova'nın Rus enerji devi Novatek'in Polonya'daki yan kuruluşuna ait doğalgaz altyapısını kamulaştırdığını duyurdu.
Müller, düzenlediği basın toplantısında, "Bugün Başbakan Mateusz Morawiecki, devlet şirketlerinden PGNiG, PSG ve Gaz-System'den, resmi olarak Novatek'in sahip olduğu şebekelere kriz yönetimi yasası temelinde derhal gaz akışı sağlamalarını istedi" ifadelerini kullandı.
Sözcü, Başbakan'ın emriyle, Novatek'in yan kuruluşu Novatek Green Energy'nin şebekeleri bu şirketlere devretmekle yükümlü olduğunu ve daha sonra doğalgaz tedariği kesilen bölgelere sevkiyatın yapılmaya başlayacağını da sözlerine ekledi.
Doğalgaz akışının vakit kaybetmeden sağlanacağını kaydeden Müller, "Elbette her şey Novatek ve çalışanlarının direnip direnmemesine bağlı. Böyle bir şey varsa, o zaman kriz yönetimi yasasına göre zorlayıcı yöntemler uygulayabiliriz” diye konuştu.