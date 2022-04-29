'Rusya, Hindistan'a ikili ticarette ulusal para birimlerine geçmeyi önerdi'

Bloomberg'in haberine göre Moskova'nın son önerisi, Hindistan'ın Rusya'dan petrol alımında dolar veya euro cinsinden ödeme yapmasını, diğer ticari işlemlerin ise ruble ve rupiyle gerçekleştirilmesini öngörüyor.



Bloomberg'in kaynakları, Rusya Merkez Bankası ve Sberbank yetkililerinin geçen hafta Hindistan Maliye Bakanlığı ve bankacılık sektöründen temsilcilerle görüşerek bu teklifleri ele aldığını ifade etti.



İki ülke arasındaki görüşmelerin Mart ayından beri sürdüğü, konuyla ilgili nihai kararın henüz alınmadığı da kaydedildi.