https://tr.sputniknews.com/20220429/rusya-hindistana-ikili-ticarette-ulusal-para-birimlerine-gecmeyi-onerdi-1055962707.html
'Rusya, Hindistan'a ikili ticarette ulusal para birimlerine geçmeyi önerdi'
'Rusya, Hindistan'a ikili ticarette ulusal para birimlerine geçmeyi önerdi'
Rusya'nın Hindistan'a ikili ticarette kısmen ulusal para birimlerine geçmeyi teklif ettiği belirtildi. 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T19:52+0300
2022-04-29T19:52+0300
2022-04-29T19:55+0300
ekonomi
rusya
hindistan
ruble
moskova
petrol
rusya merkez bankası
sberbank
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Bloomberg'in haberine göre Moskova'nın son önerisi, Hindistan'ın Rusya'dan petrol alımında dolar veya euro cinsinden ödeme yapmasını, diğer ticari işlemlerin ise ruble ve rupiyle gerçekleştirilmesini öngörüyor.Bloomberg'in kaynakları, Rusya Merkez Bankası ve Sberbank yetkililerinin geçen hafta Hindistan Maliye Bakanlığı ve bankacılık sektöründen temsilcilerle görüşerek bu teklifleri ele aldığını ifade etti.İki ülke arasındaki görüşmelerin Mart ayından beri sürdüğü, konuyla ilgili nihai kararın henüz alınmadığı da kaydedildi.
rusya
hindistan
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rusya, hindistan, ruble, moskova, petrol, rusya merkez bankası, sberbank
'Rusya, Hindistan'a ikili ticarette ulusal para birimlerine geçmeyi önerdi'
19:52 29.04.2022 (güncellendi: 19:55 29.04.2022) Abone ol
Rusya'nın Hindistan'a ikili ticarette kısmen ulusal para birimlerine geçmeyi teklif ettiği belirtildi.
Bloomberg'in haberine göre Moskova'nın son önerisi, Hindistan'ın Rusya'dan petrol alımında dolar veya euro cinsinden ödeme yapmasını, diğer ticari işlemlerin ise ruble ve rupiyle gerçekleştirilmesini öngörüyor.
Bloomberg'in kaynakları, Rusya Merkez Bankası ve Sberbank yetkililerinin geçen hafta Hindistan Maliye Bakanlığı ve bankacılık sektöründen temsilcilerle görüşerek bu teklifleri ele aldığını ifade etti.
İki ülke arasındaki görüşmelerin Mart ayından beri sürdüğü, konuyla ilgili nihai kararın henüz alınmadığı da kaydedildi.