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https://tr.sputniknews.com/20220429/rusya-merkez-bankasi-politika-faizini-3-puan-indirdi-1055951608.html
Rusya Merkez Bankası, politika faizini 3 puan indirdi
Rusya Merkez Bankası, politika faizini 3 puan indirdi
Rusya’da Merkez Bankası, politika faizini yüzde 17’den yüzde 14’e indirdi. 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T13:38+0300
2022-04-29T13:38+0300
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rusya merkez bankası

Rusya Merkez Bankası, politika faizini 3 puan indirdi

13:38 29.04.2022
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Rusya’da Merkez Bankası, politika faizini yüzde 17’den yüzde 14’e indirdi.
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