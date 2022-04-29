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https://tr.sputniknews.com/20220429/rusya-ulastirma-bakanligi-thynin-ek-sefer-talebinin-kabulu-icin-sartini-acikladi-1055961325.html
Rusya Ulaştırma Bakanlığı, THY'nin ek sefer talebinin kabulü için şartını açıkladı
Rusya Ulaştırma Bakanlığı, THY'nin ek sefer talebinin kabulü için şartını açıkladı
Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Türk Hava Yolları'nın Rusya'ya sefer sayısını artırması konusunu ancak Ankara'nın Rus havayolu şirketlerinin Türkiye yönünde ek... 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T18:19+0300
2022-04-29T18:19+0300
dünya
türk hava yolları (thy)
türk hava yolları
rusya ulaştırma bakanlığı
sefer
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Rusya ile Türkiye arasındaki anlaşma uyarınca Türk havayolu şirketlerinin Rusya'ya haftada 290, Rus şirketlerin ise Türkiye'ye sadece 122 sefer düzenleme iznine sahip olduğunu belirten bakanlık, Türk tarafının Rus şirketlerinin sefer sayılarının artırılmasını onaylaması halinde, THY'nın ek sefer talebinin ele alınabileceğini kaydetti.Daha önce THY, Rusya Ulaştırma Bakanlığı'na başvurarak şirketin Rusya'ya düzenlediği seferlerin sayısının artırılmasını talep etmişti. Bakanlık, talep edilen ek 349 seferden sadece 100'den fazlasına onay vermişti.
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türk hava yolları (thy), türk hava yolları, rusya ulaştırma bakanlığı, sefer

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, THY'nin ek sefer talebinin kabulü için şartını açıkladı

18:19 29.04.2022
© AATHY, Türk Hava Yolları
THY, Türk Hava Yolları - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
© AA
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Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Türk Hava Yolları'nın Rusya'ya sefer sayısını artırması konusunu ancak Ankara'nın Rus havayolu şirketlerinin Türkiye yönünde ek sefer düzenlemelerini onaylaması halinde değerlendirebileceklerini açıkladı.
Rusya ile Türkiye arasındaki anlaşma uyarınca Türk havayolu şirketlerinin Rusya'ya haftada 290, Rus şirketlerin ise Türkiye'ye sadece 122 sefer düzenleme iznine sahip olduğunu belirten bakanlık, Türk tarafının Rus şirketlerinin sefer sayılarının artırılmasını onaylaması halinde, THY'nın ek sefer talebinin ele alınabileceğini kaydetti.

Daha önce THY, Rusya Ulaştırma Bakanlığı'na başvurarak şirketin Rusya'ya düzenlediği seferlerin sayısının artırılmasını talep etmişti. Bakanlık, talep edilen ek 349 seferden sadece 100'den fazlasına onay vermişti.
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