https://tr.sputniknews.com/20220429/rusyaya-provokasyon-hazirligi-yapan-ukrayna-su-istasyonu-yakinina-topcu-bataryasi-yerlestirdi-1055965122.html
'Rusya’ya provokasyon hazırlığı yapan Ukrayna, su istasyonu yakınına topçu bataryası yerleştirdi'
'Rusya’ya provokasyon hazırlığı yapan Ukrayna, su istasyonu yakınına topçu bataryası yerleştirdi'
Mizintsev, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Piskunovka içme suyu istasyonu yakınlarına üç D-30 obüsünden oluşan bir topçu... 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T22:06+0300
2022-04-29T22:06+0300
2022-04-29T22:11+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
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donetsk halk cumhuriyeti
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donetsk halk cumhuriyeti
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mihail mizintsev
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Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev’e göre, bu istasyonun imha edilmesi durumunda nüfusu 15 binden fazla kişiye tekabül eden 27 yerleşim birimi susuz kalacak. Ukrayna ve Batı medyasında geniş yer verilmesi planlanan bu provokasyonla Kiev yönetimi Rus askerlerinin sivillere karşı acımasızlıkla suçlanmasını sağlamayı amaçlıyor.Mizintsev, Ukraynalı aşırı milliyetçilerin 5 ülkenin vatandaşlarını canlı kalkan olarak tuttuğunu, 75 yabancı geminin de limanlardan çıkış yapamadığını söyledi.Mizintsev’in açıklamasına göre, neo-Naziler, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Kramatorsk kentinde iki caddedeki yüksek konut binalarının üst katlarına atış mevzileri kurdu ve bina sakinlerinin zorla evlerinde tutuyor.Mizintsev’in açıklamasına göre, aşırı milliyetçiler 100’den fazla sivilin olduğu Donetsk’teki Svyatogorsk Manastırı’nın bulunduğu alana topçu silahları ve çok namlulu roketatar yerleştirdi. Böylelikle siviller canlı kalkan olarak kullanılıyor.Rusya, Kiev’in engellerine rağmen gün içinde Ukrayna, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin tehlikeli bölgelerinden 21 bin 972 kişiyi Rusya’ya tahliye etti. Bunların 2693’ü çocuk.Özel askeri operasyonun başından beri 190 binden fazlası çocuk olmak üzere yaklaşık 1 milyon 44 bin kişi tahliye edildi. Rusya sınırını yaklaşık 139 bin otomobil geçti.Ayrıca mart ayının başından beri Donbass ve Ukrayna’ya 16 bin 500 ton insani yardım götürüldü.
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ukrayna krizi, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, rusya, mihail mizintsev
'Rusya’ya provokasyon hazırlığı yapan Ukrayna, su istasyonu yakınına topçu bataryası yerleştirdi'
22:06 29.04.2022 (güncellendi: 22:11 29.04.2022) Abone ol
Mizintsev, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Piskunovka içme suyu istasyonu yakınlarına üç D-30 obüsünden oluşan bir topçu bataryası yerleştirdiğini, böylelikle Rus ordusunu o yöne doğru ateşle karşılık vermesi için kışkırtmayı amaçladığını söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev’e göre, bu istasyonun imha edilmesi durumunda nüfusu 15 binden fazla kişiye tekabül eden 27 yerleşim birimi susuz kalacak. Ukrayna ve Batı medyasında geniş yer verilmesi planlanan bu provokasyonla Kiev yönetimi Rus askerlerinin sivillere karşı acımasızlıkla suçlanmasını sağlamayı amaçlıyor.
Mizintsev, Ukraynalı aşırı milliyetçilerin 5 ülkenin vatandaşlarını canlı kalkan olarak tuttuğunu, 75 yabancı geminin de limanlardan çıkış yapamadığını söyledi.
Mizintsev’in açıklamasına göre, neo-Naziler, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Kramatorsk kentinde iki caddedeki yüksek konut binalarının üst katlarına atış mevzileri kurdu ve bina sakinlerinin zorla evlerinde tutuyor.
Mizintsev’in açıklamasına göre, aşırı milliyetçiler 100’den fazla sivilin olduğu Donetsk’teki Svyatogorsk Manastırı’nın bulunduğu alana topçu silahları ve çok namlulu roketatar yerleştirdi. Böylelikle siviller canlı kalkan olarak kullanılıyor.
Rusya, Kiev’in engellerine rağmen gün içinde Ukrayna, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin tehlikeli bölgelerinden 21 bin 972 kişiyi Rusya’ya tahliye etti. Bunların 2693’ü çocuk.
Özel askeri operasyonun başından beri 190 binden fazlası çocuk olmak üzere yaklaşık 1 milyon 44 bin kişi tahliye edildi. Rusya sınırını yaklaşık 139 bin otomobil geçti.
Ayrıca mart ayının başından beri Donbass ve Ukrayna’ya 16 bin 500 ton insani yardım götürüldü.