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Sudan'ın Batı Darfur bölgesinde kabileler arası çatışma: Ölü sayısı 200'ü aştı
Sudan'ın Batı Darfur bölgesinde kabileler arası çatışma: Ölü sayısı 200'ü aştı
Sudan'ın Batı Darfur bölgesinde iki kabile arasındaki çatışmalarda ölü sayısının 200'ü geçtiği bildirildi. 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T04:05+0300
2022-04-29T04:05+0300
dünya
sudan
batı darfur
kabile
çatışma
silahlı çatışma
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Batı Darfur İnsani ve Sağlık Acil Durum Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Cineyne kentindeki Kıreynik kasabasında 24 Nisan'da Afrika ve Arap asıllı kabileler arasında başlayan çatışmalarda 200'den fazla kişi hayatını kaybetti, onlarca yaralının yanı sıra 60 bine yakın kişi yerlerinden oldu.Komite, 18 tonluk tıbbi malzeme, ilaç ve diğer insani yardım malzemelerinden oluşan 4 uçağı bölgeye ulaştırdı.Uluslararası yardım kuruluşları ile temaslarının sürdüğünü aktaran komite, çağrılara olumlu yanıt aldıklarını belirtti.Birleşmiş Milletler (BM), sivillerin öldürülmesini kınamış, şiddetin bir an önce sona ermesi ve şeffaf bir soruşturma açılmasını talep etmişti.Dünya Sağlık Örgütü de Sudan'ın Batı Darfur'da ateşkes çağrısında bulunmuştu.Ülkenin batısında 5 eyaletten oluşan Darfur bölgesinde kabile çatışmaları nedeniyle her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybediyor, binlerce kişi ise yerinden ediliyor.Bireysel silahlanmanın yaygın olduğu bölgede, kabileler arasında arazi, otlaklar ve su kaynakları anlaşmazlığı gibi nedenlerle zaman zaman çatışma yaşanıyor.BM rakamlarına göre, Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesinde 2003'te başlayan hükümet güçleri ile silahlı hareketler arasındaki çatışmalarda 3 milyon kişi evinden oldu, 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
https://tr.sputniknews.com/20220425/sudanda-iki-grup-arasinda-catisma-160-olu-1055816550.html
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sudan, batı darfur, kabile, çatışma, silahlı çatışma

Sudan'ın Batı Darfur bölgesinde kabileler arası çatışma: Ölü sayısı 200'ü aştı

04:05 29.04.2022
© AA / Mahmoud HjajSudan silahlı çatışma
Sudan silahlı çatışma - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
© AA / Mahmoud Hjaj
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Sudan'ın Batı Darfur bölgesinde iki kabile arasındaki çatışmalarda ölü sayısının 200'ü geçtiği bildirildi.
Batı Darfur İnsani ve Sağlık Acil Durum Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Cineyne kentindeki Kıreynik kasabasında 24 Nisan'da Afrika ve Arap asıllı kabileler arasında başlayan çatışmalarda 200'den fazla kişi hayatını kaybetti, onlarca yaralının yanı sıra 60 bine yakın kişi yerlerinden oldu.
Komite, 18 tonluk tıbbi malzeme, ilaç ve diğer insani yardım malzemelerinden oluşan 4 uçağı bölgeye ulaştırdı.
Uluslararası yardım kuruluşları ile temaslarının sürdüğünü aktaran komite, çağrılara olumlu yanıt aldıklarını belirtti.
Birleşmiş Milletler (BM), sivillerin öldürülmesini kınamış, şiddetin bir an önce sona ermesi ve şeffaf bir soruşturma açılmasını talep etmişti.
Dünya Sağlık Örgütü de Sudan'ın Batı Darfur'da ateşkes çağrısında bulunmuştu.
Ülkenin batısında 5 eyaletten oluşan Darfur bölgesinde kabile çatışmaları nedeniyle her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybediyor, binlerce kişi ise yerinden ediliyor.
Bireysel silahlanmanın yaygın olduğu bölgede, kabileler arasında arazi, otlaklar ve su kaynakları anlaşmazlığı gibi nedenlerle zaman zaman çatışma yaşanıyor.
BM rakamlarına göre, Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesinde 2003'te başlayan hükümet güçleri ile silahlı hareketler arasındaki çatışmalarda 3 milyon kişi evinden oldu, 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
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