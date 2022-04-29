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Suudi Arabistan’daki kum fırtınası gökyüzünü turuncuya boyadı
Suudi Arabistan’daki kum fırtınası gökyüzünü turuncuya boyadı
Suudi Arabistan’ın Arar kentinde kum fırtınası ve hemen arkasından başlayan sağanak yağmur nedeniyle gökyüzü turuncuya boyandı. 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T10:57+0300
2022-04-29T10:57+0300
dünya
suudi arabistan
kum fırtınası
sel
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Suudi Arabistan’ın Arar kentini şiddetli yağış ve kum fırtınası vurdu. Kentte etkili olan yağışlar ve kum fırtınası nedeniyle gökyüzü turuncu renge bürünürken, görüş mesafesi önemli ölçüde azaldı. Yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.
https://tr.sputniknews.com/20220418/konyada-kum-firtinasi-saatteki-90-kilometreye-ulasti-1055652991.html
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suudi arabistan, kum fırtınası, sel

Suudi Arabistan’daki kum fırtınası gökyüzünü turuncuya boyadı

10:57 29.04.2022
© İHASuudi Arabistan’daki kum fırtınası gökyüzünü turuncuya boyadı
Suudi Arabistan’daki kum fırtınası gökyüzünü turuncuya boyadı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
© İHA
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Suudi Arabistan’ın Arar kentinde kum fırtınası ve hemen arkasından başlayan sağanak yağmur nedeniyle gökyüzü turuncuya boyandı.
Suudi Arabistan’ın Arar kentini şiddetli yağış ve kum fırtınası vurdu.
Kentte etkili olan yağışlar ve kum fırtınası nedeniyle gökyüzü turuncu renge bürünürken, görüş mesafesi önemli ölçüde azaldı.
Yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.
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