https://tr.sputniknews.com/20220429/suudi-arabistandaki-kum-firtinasi-gokyuzunu-turuncuya-boyadi-1055944840.html

Suudi Arabistan’daki kum fırtınası gökyüzünü turuncuya boyadı

Suudi Arabistan’daki kum fırtınası gökyüzünü turuncuya boyadı

Suudi Arabistan’ın Arar kentinde kum fırtınası ve hemen arkasından başlayan sağanak yağmur nedeniyle gökyüzü turuncuya boyandı. 29.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-29T10:57+0300

2022-04-29T10:57+0300

2022-04-29T10:57+0300

dünya

suudi arabistan

kum fırtınası

sel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1d/1055944699_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_683c28d5bca03852c5bc2f3f2efa12ed.jpg

Suudi Arabistan’ın Arar kentini şiddetli yağış ve kum fırtınası vurdu. Kentte etkili olan yağışlar ve kum fırtınası nedeniyle gökyüzü turuncu renge bürünürken, görüş mesafesi önemli ölçüde azaldı. Yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

https://tr.sputniknews.com/20220418/konyada-kum-firtinasi-saatteki-90-kilometreye-ulasti-1055652991.html

suudi arabistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

suudi arabistan, kum fırtınası, sel