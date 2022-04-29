https://tr.sputniknews.com/20220429/tayvanda-bir-hafta-icinde-10-bine-yakin-ogrenci-koronaviruse-yakalandi-1055955025.html

Tayvan’da bir hafta içinde 10 bine yakın öğrenci koronavirüse yakalandı

Tayvan’da bir hafta içinde 10 bine yakın öğrenci koronavirüse yakalandı

Tayvan'da 21-28 Nisan tarihleri arasında 9 bin 733 öğrencinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. 29.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-29T15:18+0300

2022-04-29T15:18+0300

2022-04-29T15:25+0300

koronavirüs

tayvan

kovid-19

vaka

vaka sayısı

artış

ölüm

pandemi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1d/1055954985_0:90:960:630_1920x0_80_0_0_a3103261124ba9b5faac410128e6810c.jpg

Tayvan'da Kovid-19 vakaları artıyor. Ülkede, 1400 okul tamamen ya da belli dersleri kapsayacak şekilde eğitime bir süreliğine ara verdi. Başkent Taipei'de bulunan Amerikan Koleji ise uzaktan eğitime geçti. Tayvan, son açıklanan raporlara göre Kovid-19 vaka sayısında 100 bini geride bıraktı. Sağlık Bakanı Chen Shih-chung, bugün düzenlediği basın toplantısında, aynı gün 12 bin 313 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiğini söyleyerek, önümüzdeki günlerde vaka artışının daha da hızlanacağı konusunda uyardı.Pfizer BNT ile 4 milyon dozluk aşı anlaşması imzalandıTayvan’da vakalar hızla artarken diğer taraftan da Pfizer BNT ile çocuk açılarını da kapsayan yeni bir anlaşma imzalandı. Yapılan anlaşmaya göre Tayvan’a 4 milyon doz aşı teslim edilecek. Bu aşıların 1.8 milyonu yetişkinler için kullanılan aşılar olurken, geri kalan 2.2 milyon aşı 5-11 yaşındaki çocuklara uygulanan aşılardan oluşacak. Aşıların Tayvan’a ne zaman teslim edileceği tam kesinleşmese de yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre önümüzdeki ay Tayvan’a ulaşacağı tahmin ediliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220419/tayvanda-kovid-19a-bagli-ilk-cocuk-olumu-1055684689.html

tayvan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tayvan, kovid-19, vaka, vaka sayısı, artış, ölüm, pandemi