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Tayvan’da bir hafta içinde 10 bine yakın öğrenci koronavirüse yakalandı
Tayvan’da bir hafta içinde 10 bine yakın öğrenci koronavirüse yakalandı
Tayvan'da 21-28 Nisan tarihleri arasında 9 bin 733 öğrencinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T15:18+0300
2022-04-29T15:25+0300
koronavirüs
tayvan
kovid-19
vaka
vaka sayısı
artış
ölüm
pandemi
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Tayvan'da Kovid-19 vakaları artıyor. Ülkede, 1400 okul tamamen ya da belli dersleri kapsayacak şekilde eğitime bir süreliğine ara verdi. Başkent Taipei'de bulunan Amerikan Koleji ise uzaktan eğitime geçti. Tayvan, son açıklanan raporlara göre Kovid-19 vaka sayısında 100 bini geride bıraktı. Sağlık Bakanı Chen Shih-chung, bugün düzenlediği basın toplantısında, aynı gün 12 bin 313 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiğini söyleyerek, önümüzdeki günlerde vaka artışının daha da hızlanacağı konusunda uyardı.Pfizer BNT ile 4 milyon dozluk aşı anlaşması imzalandıTayvan’da vakalar hızla artarken diğer taraftan da Pfizer BNT ile çocuk açılarını da kapsayan yeni bir anlaşma imzalandı. Yapılan anlaşmaya göre Tayvan’a 4 milyon doz aşı teslim edilecek. Bu aşıların 1.8 milyonu yetişkinler için kullanılan aşılar olurken, geri kalan 2.2 milyon aşı 5-11 yaşındaki çocuklara uygulanan aşılardan oluşacak. Aşıların Tayvan’a ne zaman teslim edileceği tam kesinleşmese de yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre önümüzdeki ay Tayvan’a ulaşacağı tahmin ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220419/tayvanda-kovid-19a-bagli-ilk-cocuk-olumu-1055684689.html
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tayvan, kovid-19, vaka, vaka sayısı, artış, ölüm, pandemi

Tayvan’da bir hafta içinde 10 bine yakın öğrenci koronavirüse yakalandı

15:18 29.04.2022 (güncellendi: 15:25 29.04.2022)
© İHATayvan’da bir hafta içinde 10 bine yakın öğrenci koronavirüse yakalandı
Tayvan’da bir hafta içinde 10 bine yakın öğrenci koronavirüse yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
© İHA
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Tayvan'da 21-28 Nisan tarihleri arasında 9 bin 733 öğrencinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Tayvan'da Kovid-19 vakaları artıyor. Ülkede, 1400 okul tamamen ya da belli dersleri kapsayacak şekilde eğitime bir süreliğine ara verdi. Başkent Taipei'de bulunan Amerikan Koleji ise uzaktan eğitime geçti.
Tayvan, son açıklanan raporlara göre Kovid-19 vaka sayısında 100 bini geride bıraktı. Sağlık Bakanı Chen Shih-chung, bugün düzenlediği basın toplantısında, aynı gün 12 bin 313 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiğini söyleyerek, önümüzdeki günlerde vaka artışının daha da hızlanacağı konusunda uyardı.

Pfizer BNT ile 4 milyon dozluk aşı anlaşması imzalandı

Tayvan’da vakalar hızla artarken diğer taraftan da Pfizer BNT ile çocuk açılarını da kapsayan yeni bir anlaşma imzalandı. Yapılan anlaşmaya göre Tayvan’a 4 milyon doz aşı teslim edilecek.
Bu aşıların 1.8 milyonu yetişkinler için kullanılan aşılar olurken, geri kalan 2.2 milyon aşı 5-11 yaşındaki çocuklara uygulanan aşılardan oluşacak.
Aşıların Tayvan’a ne zaman teslim edileceği tam kesinleşmese de yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre önümüzdeki ay Tayvan’a ulaşacağı tahmin ediliyor.
Tayvan - Koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
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Tayvan'da Kovid-19'a bağlı ilk çocuk ölümü
19 Nisan, 17:16
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