https://tr.sputniknews.com/20220429/trumptan-kendi-sosyal-medya-platformu-truth-socialda-yeni-ama-tanidik-paylasim-covfefe-1055942812.html

Trump'tan kendi sosyal medya platformunda 'yeni ama tanıdık' paylaşım: Covfefe

Trump'tan kendi sosyal medya platformunda 'yeni ama tanıdık' paylaşım: Covfefe

ABD'de 6 Ocak 2021 Kongre baskınını teşvik eden yalan bilgiler yaydığı gerekçesiyle sosyal medya platformu Twitter'dan yasak yiyen ve 'Trıuth Social' adıyla... 29.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-29T10:02+0300

2022-04-29T10:02+0300

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Milyarder Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması sonrası platforma dönebileceği ihtimali konuşulan ama Twitter'ın sıkıcı olduğunu söyleyip bu iddiaları elinin tersiyle bir kenara iten Trump, Truth Social'da yaklaşık 2 ay sonraki ilk paylaşımında eski çok konuşulan tweet'lerinden birine selam çaktı. Mar-a-Lago'daki malikanesinde bir elinde cep telefonuyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Trump, fotoğraf açıklaması olarak da "DÖNDÜM!#COVFEFE" ifadelerini kullandı. 31 Mayıs 2017'de 'Basının sürekli olumsuz yayınına rağmen' yazmak isterken parmaklarından 'yayın' manasına gelen İngilizce 'coverage' yerine 'covfefe' dökülen Trump, bu tweeti 6 saat sonra silip "Kim 'covfefe'nin gerçek anlamını tahmin edebilecek??? Tadını çıkarın!" diye yazmıştı. O tarihten itibaren 'covfefe' ifadesi çokça konuşulmuş, hatta Ruslara gizli mesaj olduğu dahi iddia edilmişti.'Gerçekleri konuşmak' için kurduğu bu uygulamada 2 milyonun üzerinde takipçisi olan Trump'ın ilk paylaşımı 68 binden fazla kez yeniden paylaşılmış, 178 bin de beğeni almıştı.

https://tr.sputniknews.com/20170713/serkis-trump-gollum-covfefe-kiymetlimiz-1029261748.html

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abd, donald trump, twitter , elon musk, truth social