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https://tr.sputniknews.com/20220429/trumptan-kendi-sosyal-medya-platformu-truth-socialda-yeni-ama-tanidik-paylasim-covfefe-1055942812.html
Trump'tan kendi sosyal medya platformunda 'yeni ama tanıdık' paylaşım: Covfefe
Trump'tan kendi sosyal medya platformunda 'yeni ama tanıdık' paylaşım: Covfefe
ABD'de 6 Ocak 2021 Kongre baskınını teşvik eden yalan bilgiler yaydığı gerekçesiyle sosyal medya platformu Twitter'dan yasak yiyen ve 'Trıuth Social' adıyla... 29.04.2022, Sputnik Türkiye
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2022-04-29T10:13+0300
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donald trump
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elon musk
truth social
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Milyarder Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması sonrası platforma dönebileceği ihtimali konuşulan ama Twitter'ın sıkıcı olduğunu söyleyip bu iddiaları elinin tersiyle bir kenara iten Trump, Truth Social'da yaklaşık 2 ay sonraki ilk paylaşımında eski çok konuşulan tweet'lerinden birine selam çaktı. Mar-a-Lago'daki malikanesinde bir elinde cep telefonuyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Trump, fotoğraf açıklaması olarak da "DÖNDÜM!#COVFEFE" ifadelerini kullandı. 31 Mayıs 2017'de 'Basının sürekli olumsuz yayınına rağmen' yazmak isterken parmaklarından 'yayın' manasına gelen İngilizce 'coverage' yerine 'covfefe' dökülen Trump, bu tweeti 6 saat sonra silip "Kim 'covfefe'nin gerçek anlamını tahmin edebilecek??? Tadını çıkarın!" diye yazmıştı. O tarihten itibaren 'covfefe' ifadesi çokça konuşulmuş, hatta Ruslara gizli mesaj olduğu dahi iddia edilmişti.'Gerçekleri konuşmak' için kurduğu bu uygulamada 2 milyonun üzerinde takipçisi olan Trump'ın ilk paylaşımı 68 binden fazla kez yeniden paylaşılmış, 178 bin de beğeni almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20170713/serkis-trump-gollum-covfefe-kiymetlimiz-1029261748.html
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abd, donald trump, twitter , elon musk, truth social

Trump'tan kendi sosyal medya platformunda 'yeni ama tanıdık' paylaşım: Covfefe

10:02 29.04.2022 (güncellendi: 10:13 29.04.2022)
© AFP 2022 / DREW ANGERERDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
© AFP 2022 / DREW ANGERER
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ABD'de 6 Ocak 2021 Kongre baskınını teşvik eden yalan bilgiler yaydığı gerekçesiyle sosyal medya platformu Twitter'dan yasak yiyen ve 'Trıuth Social' adıyla kendi alanını yaratan ABD'nin eski başkanı Donald Trump sonunda bu platformu kullanmayı hatırladı.
Milyarder Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması sonrası platforma dönebileceği ihtimali konuşulan ama Twitter'ın sıkıcı olduğunu söyleyip bu iddiaları elinin tersiyle bir kenara iten Trump, Truth Social'da yaklaşık 2 ay sonraki ilk paylaşımında eski çok konuşulan tweet'lerinden birine selam çaktı.
Mar-a-Lago'daki malikanesinde bir elinde cep telefonuyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Trump, fotoğraf açıklaması olarak da "DÖNDÜM!#COVFEFE" ifadelerini kullandı.
31 Mayıs 2017'de 'Basının sürekli olumsuz yayınına rağmen' yazmak isterken parmaklarından 'yayın' manasına gelen İngilizce 'coverage' yerine 'covfefe' dökülen Trump, bu tweeti 6 saat sonra silip "Kim 'covfefe'nin gerçek anlamını tahmin edebilecek??? Tadını çıkarın!" diye yazmıştı. O tarihten itibaren 'covfefe' ifadesi çokça konuşulmuş, hatta Ruslara gizli mesaj olduğu dahi iddia edilmişti.
Andy Sarkis - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2017
Serkis, Trump için yeniden Gollum oldu: Covfefe nedir kıymetlimiz?
13 Temmuz 2017, 14:47
'Gerçekleri konuşmak' için kurduğu bu uygulamada 2 milyonun üzerinde takipçisi olan Trump'ın ilk paylaşımı 68 binden fazla kez yeniden paylaşılmış, 178 bin de beğeni almıştı.
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