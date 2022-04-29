https://tr.sputniknews.com/20220429/turkiyenin-berlin-buyukelcisi-almanya-disisleri-bakanligina-cagrilarak-kavala-konusunda-uyarildi-1055949159.html
'Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Kavala konusunda uyarıldı'
'Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Kavala konusunda uyarıldı'
Gezi Davası kararını kınayan ülkelerden biri olan Almanya'dan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Osman Kavala ile ilgili yeni bir adım geldi... 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T13:02+0300
2022-04-29T13:02+0300
2022-04-29T13:48+0300
dünya
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osman kavala
almanya dışişleri bakanlığı
sözcü
sözcü gazetesi
annalena baerbock
türkiye
gezi olayları
dava
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Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, basın toplantısında Osman Kavala ile ilgili "Bugün Türk büyükelçisini dışişleri bakanlığına çağırdığımızı ve hükümetin tutumunu bir kez daha net şekilde ortaya koyduğumuzu teyit edebilirim" dedi. Diğer AB üyesi ülkelere çağrıAlman hükümetinin 'Kavala'nın derhal serbest bırakılması' çağrısını yineleyen Sözcü Burger, 'Avrupa Birliği'ndeki (AB) diğer ülkelerin de aynı şekilde hareket etmesini ve diplomatik protestoda bulunmasını istediklerini' belirtti.Gezi davası kararı, Türkiye'de çeşitli protesto gösterilerine yol açarken, AB'den ABD'ye geniş çaplı kınamayla ve Kavala'nın derhal serbest bırakılması çağrılarıyla karşılandı.Baerbock: Ankara, Kavala'yı serbest bırakmak zorundaAlmanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Türk mahkemesinin kararının 'Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi ve AB üyelik adayı olarak taahhüt ettiği anayasal standartlar ve uluslararası yükümlülüklerle açıkça çeliştiğini' söyledi.Baerbock, "Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Türkiye'yi bağlayıcı bir şekilde bunu yapmaya mecbur etti" dedi.3. Gezi Davası’na bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, dün açıkladığı kararla, iş insanı Osman Kavala’nın 'casusluk' suçlamasından beraat ve tahliyesine, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme' suçundan ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti. Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi'yi de 18’er yıl hapis cezasına çarptırmıştı.
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almanya, osman kavala, almanya dışişleri bakanlığı, sözcü, sözcü gazetesi, annalena baerbock, türkiye, gezi olayları, dava
'Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Kavala konusunda uyarıldı'
13:02 29.04.2022 (güncellendi: 13:48 29.04.2022) Abone ol
Gezi Davası kararını kınayan ülkelerden biri olan Almanya'dan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Osman Kavala ile ilgili yeni bir adım geldi. Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, basın toplantısında Osman Kavala ile ilgili "Bugün Türk büyükelçisini dışişleri bakanlığına çağırdığımızı ve hükümetin tutumunu bir kez daha net şekilde ortaya koyduğumuzu teyit edebilirim" dedi.
Diğer AB üyesi ülkelere çağrı
Alman hükümetinin 'Kavala'nın derhal serbest bırakılması' çağrısını yineleyen Sözcü Burger, 'Avrupa Birliği'ndeki (AB) diğer ülkelerin de aynı şekilde hareket etmesini ve diplomatik protestoda bulunmasını istediklerini' belirtti.
Gezi davası kararı, Türkiye'de çeşitli protesto gösterilerine yol açarken, AB'den ABD'ye geniş çaplı kınamayla ve Kavala'nın derhal serbest bırakılması çağrılarıyla karşılandı.
Baerbock: Ankara, Kavala'yı serbest bırakmak zorunda
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Türk mahkemesinin kararının 'Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi ve AB üyelik adayı olarak taahhüt ettiği anayasal standartlar ve uluslararası yükümlülüklerle açıkça çeliştiğini' söyledi.
Baerbock, "Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Türkiye'yi bağlayıcı bir şekilde bunu yapmaya mecbur etti" dedi.
3. Gezi Davası’na bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, dün açıkladığı kararla, iş insanı Osman Kavala’nın 'casusluk' suçlamasından beraat ve tahliyesine, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme' suçundan ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti. Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi'yi de 18’er yıl hapis cezasına çarptırmıştı.