https://tr.sputniknews.com/20220429/turkiyenin-berlin-buyukelcisi-almanya-disisleri-bakanligina-cagrilarak-kavala-konusunda-uyarildi-1055949159.html

'Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Kavala konusunda uyarıldı'

'Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Kavala konusunda uyarıldı'

Gezi Davası kararını kınayan ülkelerden biri olan Almanya'dan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Osman Kavala ile ilgili yeni bir adım geldi... 29.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-29T13:02+0300

2022-04-29T13:02+0300

2022-04-29T13:48+0300

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almanya dışişleri bakanlığı

sözcü

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annalena baerbock

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gezi olayları

dava

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Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, basın toplantısında Osman Kavala ile ilgili "Bugün Türk büyükelçisini dışişleri bakanlığına çağırdığımızı ve hükümetin tutumunu bir kez daha net şekilde ortaya koyduğumuzu teyit edebilirim" dedi. Diğer AB üyesi ülkelere çağrıAlman hükümetinin 'Kavala'nın derhal serbest bırakılması' çağrısını yineleyen Sözcü Burger, 'Avrupa Birliği'ndeki (AB) diğer ülkelerin de aynı şekilde hareket etmesini ve diplomatik protestoda bulunmasını istediklerini' belirtti.Gezi davası kararı, Türkiye'de çeşitli protesto gösterilerine yol açarken, AB'den ABD'ye geniş çaplı kınamayla ve Kavala'nın derhal serbest bırakılması çağrılarıyla karşılandı.Baerbock: Ankara, Kavala'yı serbest bırakmak zorundaAlmanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Türk mahkemesinin kararının 'Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi ve AB üyelik adayı olarak taahhüt ettiği anayasal standartlar ve uluslararası yükümlülüklerle açıkça çeliştiğini' söyledi.Baerbock, "Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Türkiye'yi bağlayıcı bir şekilde bunu yapmaya mecbur etti" dedi.3. Gezi Davası’na bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, dün açıkladığı kararla, iş insanı Osman Kavala’nın 'casusluk' suçlamasından beraat ve tahliyesine, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme' suçundan ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti. Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi'yi de 18’er yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

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