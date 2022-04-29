https://tr.sputniknews.com/20220429/tuzlada-erkek-berberinde-duzensiz-gocmenler-icin-gizli-gecit-bulundu-1055943337.html

Tuzla'da erkek berberinde düzensiz göçmenler için 'gizli geçit' bulundu

Tuzla'da erkek berberinde düzensiz göçmenler için 'gizli geçit' bulundu

İstanbul Tuzla'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, bir erkek berberinin içinde gizli geçitle ulaşılan dairede Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen... 29.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-29T10:00+0300

2022-04-29T10:00+0300

2022-04-29T10:00+0300

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türkiye

göçmen

kaçak

tuzla

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Tuzla'daki bir erkek berberinin içinde gizli geçit aracılığıyla ulaşılan dairenin 'şok evi' olarak kullanıldığı belirlendi.Düzenlenen operasyonda gizli geçitle ulaşılan dairede Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı. İşyeri sorumlusu Suriye uyruklu M.H.A. ile gizli bölmedeki daireyi kiraya veren A.G. gözaltına alındı.Haklarında 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan toplam 18 bin 18 lira idari para cezası uygulanan şüphelilerden A.G. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.Yakalanan 4 düzensiz göçmen ile işyeri sorumlusu M.H.A'nın sınır dışı işlemleri başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220419/icisleri-bakanligi-bu-yil-35-aylik-donemde-36-bin-344-duzensiz-gocmen-yakalandi-1055678331.html

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