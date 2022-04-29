https://tr.sputniknews.com/20220429/ucak-kazasinda-olen-pilotun-evlenme-teklifi-ettigi-goruntuler-ortaya-cikti-1055952083.html
Uçak kazasında ölen pilotun, evlenme teklifi ettiği görüntüler ortaya çıktı
Uçak kazasında ölen pilotun, evlenme teklifi ettiği görüntüler ortaya çıktı
Bursa'daki uçak kazasında ölen pilot Furkan Otkum'un kız arkadaşı Aslı Yüce'ye uçakta evlenme teklifi ettiği anın görüntüleri ortaya çıktı. 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T13:52+0300
2022-04-29T13:52+0300
2022-04-29T13:52+0300
türkiye
pilot
bursa
evlilik teklifi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1d/1055951569_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_25eedfc2a481b4961a0152a59947230d.jpg
Bursa’da, Yunuseli Havalimanı yakınında düşen tek motorlu eğitim uçağında ölen 27 yaşındaki eğitmen pilot Furkan Otkum'un, evlilik teklifini uçakta yaptığı ortaya çıktı.Otkum, 3 ay önce kız arkadaşına, pilotluğunu yaptığı uçakta evlenme teklifi etmiş, kız arkadaşı da teklifi kabul etmişti.Genç pilot 4 gün önce Bursa'da düşen tek motorlu uçakta hayatını kaybetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220425/bursada-tek-motorlu-ucagin-sokak-arasina-dusme-ani-kamerada-1055838143.html
türkiye
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1d/1055951569_0:0:600:450_1920x0_80_0_0_52f7d56590a5f764527a6be9d4103efe.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
pilot, bursa, evlilik teklifi
Uçak kazasında ölen pilotun, evlenme teklifi ettiği görüntüler ortaya çıktı
Abone ol
Bursa'daki uçak kazasında ölen pilot Furkan Otkum'un kız arkadaşı Aslı Yüce'ye uçakta evlenme teklifi ettiği anın görüntüleri ortaya çıktı.
Bursa’da, Yunuseli Havalimanı yakınında düşen tek motorlu eğitim uçağında ölen 27 yaşındaki eğitmen pilot Furkan Otkum'un, evlilik teklifini uçakta yaptığı ortaya çıktı.
Otkum, 3 ay önce kız arkadaşına, pilotluğunu yaptığı uçakta evlenme teklifi etmiş, kız arkadaşı da teklifi kabul etmişti.
Genç pilot 4 gün önce Bursa'da düşen tek motorlu uçakta hayatını kaybetmişti.