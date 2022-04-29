Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220429/ucak-kazasinda-olen-pilotun-evlenme-teklifi-ettigi-goruntuler-ortaya-cikti-1055952083.html
Uçak kazasında ölen pilotun, evlenme teklifi ettiği görüntüler ortaya çıktı
Uçak kazasında ölen pilotun, evlenme teklifi ettiği görüntüler ortaya çıktı
Bursa'daki uçak kazasında ölen pilot Furkan Otkum'un kız arkadaşı Aslı Yüce'ye uçakta evlenme teklifi ettiği anın görüntüleri ortaya çıktı. 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T13:52+0300
2022-04-29T13:52+0300
türkiye
pilot
bursa
evlilik teklifi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1d/1055951569_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_25eedfc2a481b4961a0152a59947230d.jpg
Bursa’da, Yunuseli Havalimanı yakınında düşen tek motorlu eğitim uçağında ölen 27 yaşındaki eğitmen pilot Furkan Otkum'un, evlilik teklifini uçakta yaptığı ortaya çıktı.Otkum, 3 ay önce kız arkadaşına, pilotluğunu yaptığı uçakta evlenme teklifi etmiş, kız arkadaşı da teklifi kabul etmişti.Genç pilot 4 gün önce Bursa'da düşen tek motorlu uçakta hayatını kaybetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220425/bursada-tek-motorlu-ucagin-sokak-arasina-dusme-ani-kamerada-1055838143.html
türkiye
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1d/1055951569_0:0:600:450_1920x0_80_0_0_52f7d56590a5f764527a6be9d4103efe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
pilot, bursa, evlilik teklifi

Uçak kazasında ölen pilotun, evlenme teklifi ettiği görüntüler ortaya çıktı

13:52 29.04.2022
© DHAUçak kazasında ölen pilot uçakta evlenme teklif etmiş
Uçak kazasında ölen pilot uçakta evlenme teklif etmiş - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
© DHA
Abone olTelegram
Bursa'daki uçak kazasında ölen pilot Furkan Otkum'un kız arkadaşı Aslı Yüce'ye uçakta evlenme teklifi ettiği anın görüntüleri ortaya çıktı.
Bursa’da, Yunuseli Havalimanı yakınında düşen tek motorlu eğitim uçağında ölen 27 yaşındaki eğitmen pilot Furkan Otkum'un, evlilik teklifini uçakta yaptığı ortaya çıktı.
Otkum, 3 ay önce kız arkadaşına, pilotluğunu yaptığı uçakta evlenme teklifi etmiş, kız arkadaşı da teklifi kabul etmişti.
Genç pilot 4 gün önce Bursa'da düşen tek motorlu uçakta hayatını kaybetmişti.
Bursa'da tek motorlu uçağın sokak arasına düşme anı kamerada - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2022
TÜRKİYE
Bursa'da tek motorlu uçağın sokak arasına düşme anı kamerada
25 Nisan, 19:42
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала