https://tr.sputniknews.com/20220429/ucak-kazasinda-olen-pilotun-evlenme-teklifi-ettigi-goruntuler-ortaya-cikti-1055952083.html

Uçak kazasında ölen pilotun, evlenme teklifi ettiği görüntüler ortaya çıktı

Uçak kazasında ölen pilotun, evlenme teklifi ettiği görüntüler ortaya çıktı

Bursa'daki uçak kazasında ölen pilot Furkan Otkum'un kız arkadaşı Aslı Yüce'ye uçakta evlenme teklifi ettiği anın görüntüleri ortaya çıktı. 29.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-29T13:52+0300

2022-04-29T13:52+0300

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türkiye

pilot

bursa

evlilik teklifi

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Bursa’da, Yunuseli Havalimanı yakınında düşen tek motorlu eğitim uçağında ölen 27 yaşındaki eğitmen pilot Furkan Otkum'un, evlilik teklifini uçakta yaptığı ortaya çıktı.Otkum, 3 ay önce kız arkadaşına, pilotluğunu yaptığı uçakta evlenme teklifi etmiş, kız arkadaşı da teklifi kabul etmişti.Genç pilot 4 gün önce Bursa'da düşen tek motorlu uçakta hayatını kaybetmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220425/bursada-tek-motorlu-ucagin-sokak-arasina-dusme-ani-kamerada-1055838143.html

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pilot, bursa, evlilik teklifi