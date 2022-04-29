https://tr.sputniknews.com/20220429/yapay-zekali-doktor-akilli-sinyallerle-olumcul-hastaliklari-tedavi-ediyor-1055958006.html

Yapay zekalı 'doktor': Akıllı sinyallerle ölümcül hastalıkları tedavi ediyor

Yapay zekalı 'doktor': Akıllı sinyallerle ölümcül hastalıkları tedavi ediyor

AVB Biyoteknoloji’nin geliştirdiği 'Dr. Biolyse' adı verilen yapay zekalı cihaz, 'sinyal tedavisi sistemi' ile virüs ve bakterileri ilaç kullanmadan vücut... 29.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-29T16:34+0300

2022-04-29T16:34+0300

2022-04-29T16:42+0300

yapay zeka

doktor

kedi

köpek

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AVB Biyoteknoloji Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Tunç, Dr. Biolyse projesine Kovid-19 salgınının hemen başında başladıklarını belirtti.Serkan Tunç, projenin üç aşamadan oluştuğunu söyleyerek şunları kaydetti:"Projenin ilk aşaması olan tedavi özelliğinin bilimsel olarak ispatlanmasını sürecini geçerek ve tıp literatürüne ekledik. Şimdi artık hastalıkların ve patojenlerin kombine tanısı aşamasına geldik. Bu aşamada tüm kan ve biyokimya değerlerini vücut dışından ölçüp, vücut içinde aktif veya pasif haldeki patojenleri tespit edecek sistemi geliştiriyoruz. Cihazımız şu anda henüz öğrenme sürecinde. Vücuda verilen sinyallerinden gelen cevapları doğru yorumlamayı öğreniyor. Bu süreç tamamlandığında damardan kan alarak tahlil yapmaya gerek kalmayacak. Aynı zamanda enfeksiyona sebep olan patojeni birkaç dakika içinde tespit edecek ve istenirse o anda tedavisine başlayabilecek. Hasta ve sağlık personeli iyileşme sürecini kan ve biyokimya değerleriyle beraber, patojen yükü üzerindeki değişimlerini de cihaz ekranından gerçek zamanlı olarak takip edebilecek. Bu sayede gereksiz ve aşkın tedavilerle vücudun ayrıca yıpranması da engellenmiş olacak. Bu fonksiyonumuzun da müjdesini çok kısa sürede vereceğiz.Dr. Biolyse önce hayvanlarda bir tedavi cihazı olarak Mayıs 2022 ‘den itibaren tüm dünyada kullanıma sunulacak. Şimdiden yurt içinden ve dışından talepler almaya başladık. Veterinerler özellikle tedavisi olmayan hastalıklarda kullanmak istiyorlar. Cihaz yapay zeka tarafından yönetildiği için tedavi ettiği tüm hastalıklarda ve hayvan tiplerinde elde ettiği verileri bir bulut üzerinden toplayarak öğrenecek ve tedavi etkililiğini geliştirme konusunda bizden izin isteyecek veya önerilerde bulunacak."İnsanlarda tedavi ne zaman başlayacak?"Cihazın insan tedavisine başlaması bizim için artık sadece bir prosedürden ibaret" diyen Serkan Tunç, sözlerine şöyle devam etti:Projede bilimsel etik gereği, çalışmaların bağımsız bilim insanları tarafından yapılmasına önem verildi. Bu sebeple alanında uzman klinisyen ve akademisyenlerden oluşan geniş bir araştırma ekibi bilimsel çalışmalar gerçekleştirildi. Sinyal tedavisiyle yapılan ilk bilimsel çalışma olan sepsis çalışması bilimsel olarak tüm onaylardan geçerek literatürde yerini aldı. Tıp tarihinde ilk defa vücut içine hiçbir ilaç verilmeden sepsis gibi ciddi bir enfeksiyon formu tedavi edilmiş oldu. Dünya çapında muteber bilim yayın kuruluşu olan PLOS ONE (Public Library of Science)’da yayınlandı. Ardından ABD’nin bilimsel kütüphanesi olarak kabul edilen Pub-Med makaleyi yayınları arasında yayımlamaya başladı.Kedilerdeki FIP ve parvovirüsün tedavisinde de etkiliKoronavirüs klinik araştırmasında görevli Veteriner Hekim Kübra Doymuş ise şunları söyledi:

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yapay zeka, doktor, kedi, köpek