https://tr.sputniknews.com/20220430/abd-ordusu-ukrayna-askerlerini-almanyada-egitmeye-basladi-1055967574.html

ABD ordusu, Ukrayna askerlerini Almanya'da eğitmeye başladı

ABD ordusu, Ukrayna askerlerini Almanya'da eğitmeye başladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD askerlerinin Ukrayna birliklerine radar ve topçu eğitimi dahil kritik askeri sistemler üzerine... 30.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-30T00:12+0300

2022-04-30T00:12+0300

2022-04-30T00:12+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna krizi

ukrayna

john kirby

pentagon

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Günlük basın toplantısında Kirby, "Bugün, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile Almanya'daki ABD askeri tesislerinde kilit sistemler konusunda eğitime başladığını duyurabilirim." dedi.Kirby, eğitimin ABD Avrupa ve Afrika Komutanlığı ile Almanya tarafından koordineli yapılacağını ve savaştan hemen önce Ukrayna’dan çekilen 160 kişilik Florida Ulusal Muhafız Birliği tarafından icra edileceğini belirtti.Sözcü, savaşın Donbas’ta yoğunlaşmasıyla eğitimin ABD’nin yakın zamanda Ukrayna’ya tedarik ettiği radar ve top sistemleri dahil, "Ukrayna'nın Rusya'nın Doğu Ukrayna'da başlattığı saldırısına karşı koyma yeteneğini güçlendirecek yeni sistemler" üzerine olacağını vurguladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i halen rasyonel bir aktör olarak görüp görmediklerine ilişkin soruya yanıt veren Kirby, "Vladimir Putin'in psikolojisine girmeyeceğim. Ukrayna'da yaptıklarına, kuvvetlerinin Ukrayna'da yaptıklarına bakmak ve herhangi bir ahlaki bireyin bunu haklı çıkarabileceğini düşünmek zor. Bazı resimlere bakıp onun iyi düşündüğünü hayal etmek zor. Ciddi, olgun lider bunu yapamaz. Bu yüzden onun psikolojisiyle ilgili konuşamam ama sanırım hepimiz onun ahlaksızlığıyla ilgili konuşabiliriz." dedi.

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