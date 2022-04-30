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https://tr.sputniknews.com/20220430/abdnin-wisconsin-eyaletindeki-bir-otelde-silahli-saldiri-1055970216.html
ABD'nin Wisconsin eyaletindeki bir otelde silahlı saldırı
ABD'nin Wisconsin eyaletindeki bir otelde silahlı saldırı
ABD'nin Wisconsin eyaletindeki Waukesha şehrinde bulunan Baymont Hotel'de silahlı bir saldırganın etrafa ateş açtığı bildirildi. 30.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-30T04:50+0300
2022-04-30T04:50+0300
dünya
abd
wisconsin
silahlı saldırı
silahlı saldırgan
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Yerel medyada yer alan haberlere göre, Waukesha şehrindeki bir otelde silahlı bir kişinin otelin camlarından dışarıya ateş açtığı, olay yerine çok sayıda polis ekiplerinin gönderildiği belirtildi.Saldırganın bir otel odasında kendisine barikat kurduğu kaydedilirken, binanın çevresine polisin keskin nişancılar yerleştirdiği bildirildi.Olayda ölü ve yaralıların olup olmadığı henüz bilinmiyor. Polisin saldırgana müdahalesi sürüyor.
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abd, wisconsin, silahlı saldırı, silahlı saldırgan

ABD'nin Wisconsin eyaletindeki bir otelde silahlı saldırı

04:50 30.04.2022
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ABD'nin Wisconsin eyaletindeki Waukesha şehrinde bulunan Baymont Hotel'de silahlı bir saldırganın etrafa ateş açtığı bildirildi.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, Waukesha şehrindeki bir otelde silahlı bir kişinin otelin camlarından dışarıya ateş açtığı, olay yerine çok sayıda polis ekiplerinin gönderildiği belirtildi.
Saldırganın bir otel odasında kendisine barikat kurduğu kaydedilirken, binanın çevresine polisin keskin nişancılar yerleştirdiği bildirildi.
Olayda ölü ve yaralıların olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Polisin saldırgana müdahalesi sürüyor.
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