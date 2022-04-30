https://tr.sputniknews.com/20220430/adli-emanetteki-uyusturucuyu-satan-memurlar-tutuklandi-1055971522.html

Adli emanetteki uyuşturucuyu satan memurlar tutuklandı

Adli emanetteki uyuşturucuyu satan memurlar tutuklandı

Adana Adliyesi'nin emanet deposundaki uyuşturucuları sattığı suçlamasıyla gözaltına alınan 4 memurdan 2'si tutuklandı, 2'si de adli kontrolle serbest kaldı. 30.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-30T09:23+0300

2022-04-30T09:23+0300

2022-04-30T09:23+0300

türkiye

adana

memur

uyuşturucu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053406274_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_cfb8b86cc278b935419e5df6b2383192.jpg

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, adli emanet deposundaki uyuşturucuların satıldığı ihbarı üzerine burada görevli 4 memuru teknik ve fiziki takibe aldı. DHA'nın haberine göre, 25 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda memurlar Salih A., Süleyman A., G.S. ve S.K. gözaltına alındı. Salih A.'nın adresinde, Süleyman A.'nın ise eski eşinin evinde hassas terazi ele geçirildi. 'Hassas terazi diyet için'Sorguya alınan şüphelilerden Salih A., 4 aydır adli emanet memuru olarak çalıştığını belirterek, "Ele geçirilen maddeleri imha etmem için G.S. ile S.K. bana verdi. Sırt çantasına koyup eve götürdüm. Çantada boş torbalar vardı onları da imha etmeyi bir süre unuttum. Daha önce imha işlemi yapmadım. Evimde bulunan hassas teraziyi diyet yaptığım için besinleri tartmak için kullanıyorum. Suçsuzum" dedi.Süleyman A. da ifadesinde, "Bölge Adliye Mahkemesi'nde çalışıyorum. Diğer şüphelileri tanımıyorum. Evimde bulunduğu söylenen hassas terazi benim değil, eski eşimin evinde bulundu. Eski eşimin verdiği ifadeyi kabul etmiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu. Diğer şüpheliler G.S ile S.K. da suçlamaları kabul etmedi.Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi, şüpheliler Salih A. ile Süleyman A.'nın tutuklanmasına karar verirken, G.S. ile S.K. adli kontrolle serbest bırakıldı.

türkiye

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

adana, memur, uyuşturucu