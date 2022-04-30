https://tr.sputniknews.com/20220430/akkuyu-nukleer-santralinde-gorevli-rus-ve-turk-calisanlar-hayat-bayram-olsa-sarkisini-soyledi-1055979215.html

Akkuyu Nükleer Santrali'nde görevli Rus ve Türk çalışanlar, 'Hayat Bayram Olsa' şarkısını söyledi

Akkuyu Nükleer Santrali'nde görevli Rus ve Türk çalışanlar, 'Hayat Bayram Olsa' şarkısını söyledi

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde görevli Rus ve Türk çalışanlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile Türkiye'deki Ramazan Bayramı öncesinde, 'Hayat Bayram Olsa'... 30.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-30T16:18+0300

2022-04-30T16:18+0300

2022-04-30T16:19+0300

türkiye

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

rusya

türkiye

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Şenay Ekiz'in 'Hayat Bayram Olsa' şarkısı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile Türkiye'deki Ramazan Bayramı öncesinde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali çalışanlarınca seslendirildi.Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Anastasia Zoteeva'nın "Şu dünyadaki en mutlu kişi, mutluluk verendir" sözleriyle başlayan videoda, Rus ve Türk mühendisler ile çalışanlar şarkıyı birlikte söyledi.Video, "Türk diline, kültürüne, tarihine, örf ve adetlerine olan sevgisini ifade etmektedir. Türkiye, NGS inşasında çalışmakta olan çok uluslu ekip için ikinci bir vatan olmuştur. Türkiye halkına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eder, bu güzel ve bereketli ülkeye refah ve esenlikler dileriz" notuyla paylaşıldı.

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akkuyu nükleer güç santrali (ngs), rusya, türkiye