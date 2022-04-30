https://tr.sputniknews.com/20220430/angara-12-fuzesi-rus-askeri-uydusuyla-uzaya-firlatildi-1055968258.html
Angara-1.2 füzesi Rus askeri uydusuyla uzaya fırlatıldı
Angara-1.2 füzesi Rus askeri uydusuyla uzaya fırlatıldı
Rusya’nın Arhangelsk bölgesindeki Plesetsk uzay üssünden Angara-1.2 isimli hafif taşıyıcı füze Savunma Bakanlığı için olan bir uydu ile uzaya fırlatıldı. 30.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-30T01:02+0300
2022-04-30T01:02+0300
2022-04-30T01:02+0300
dünya
rusya
arhangelsk
plesetsk uzay üssü
füze
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Angara-1.2 füzesinin fırlatma işlemi Plesetsk Üssü’nden saat 22:56’da başarıyla tamamlandı. Füze ile Rusya Savunma Bakanlığı için olan bir uydu da gönderildi.Tüm işlemler planlandığı gibi gerçekleştirildi. Füzenin fırlatılması ve seyir süreci kara tabanlı bir otomatik sistem ile kontrol ediliyor.Angara füzesinin hafif versiyonu böylelikle ikinci kez fırlatılmış oldu. Füze ilk kez 9 Temmuz 2014’te yine Plesetsk uzay üssünden fırlatılmıştı. İki aşamalı bu füze, alçak yörüngeye 3 ton kadar yük taşıyabiliyor.
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rusya, arhangelsk, plesetsk uzay üssü, füze
Angara-1.2 füzesi Rus askeri uydusuyla uzaya fırlatıldı
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Rusya’nın Arhangelsk bölgesindeki Plesetsk uzay üssünden Angara-1.2 isimli hafif taşıyıcı füze Savunma Bakanlığı için olan bir uydu ile uzaya fırlatıldı.
Angara-1.2 füzesinin fırlatma işlemi Plesetsk Üssü’nden saat 22:56’da başarıyla tamamlandı. Füze ile Rusya Savunma Bakanlığı için olan bir uydu da gönderildi.
Tüm işlemler planlandığı gibi gerçekleştirildi. Füzenin fırlatılması ve seyir süreci kara tabanlı bir otomatik sistem ile kontrol ediliyor.
Angara füzesinin hafif versiyonu böylelikle ikinci kez fırlatılmış oldu. Füze ilk kez 9 Temmuz 2014’te yine Plesetsk uzay üssünden fırlatılmıştı. İki aşamalı bu füze, alçak yörüngeye 3 ton kadar yük taşıyabiliyor.