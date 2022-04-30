https://tr.sputniknews.com/20220430/angara-12-fuzesi-rus-askeri-uydusuyla-uzaya-firlatildi-1055968258.html

Angara-1.2 füzesi Rus askeri uydusuyla uzaya fırlatıldı

Angara-1.2 füzesi Rus askeri uydusuyla uzaya fırlatıldı

Rusya’nın Arhangelsk bölgesindeki Plesetsk uzay üssünden Angara-1.2 isimli hafif taşıyıcı füze Savunma Bakanlığı için olan bir uydu ile uzaya fırlatıldı. 30.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-30T01:02+0300

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dünya

rusya

arhangelsk

plesetsk uzay üssü

füze

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Angara-1.2 füzesinin fırlatma işlemi Plesetsk Üssü’nden saat 22:56’da başarıyla tamamlandı. Füze ile Rusya Savunma Bakanlığı için olan bir uydu da gönderildi.Tüm işlemler planlandığı gibi gerçekleştirildi. Füzenin fırlatılması ve seyir süreci kara tabanlı bir otomatik sistem ile kontrol ediliyor.Angara füzesinin hafif versiyonu böylelikle ikinci kez fırlatılmış oldu. Füze ilk kez 9 Temmuz 2014’te yine Plesetsk uzay üssünden fırlatılmıştı. İki aşamalı bu füze, alçak yörüngeye 3 ton kadar yük taşıyabiliyor.

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rusya, arhangelsk, plesetsk uzay üssü, füze