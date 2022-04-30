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https://tr.sputniknews.com/20220430/angara-12-fuzesi-rus-askeri-uydusuyla-uzaya-firlatildi-1055968258.html
Angara-1.2 füzesi Rus askeri uydusuyla uzaya fırlatıldı
Angara-1.2 füzesi Rus askeri uydusuyla uzaya fırlatıldı
Rusya’nın Arhangelsk bölgesindeki Plesetsk uzay üssünden Angara-1.2 isimli hafif taşıyıcı füze Savunma Bakanlığı için olan bir uydu ile uzaya fırlatıldı. 30.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-30T01:02+0300
2022-04-30T01:02+0300
dünya
rusya
arhangelsk
plesetsk uzay üssü
füze
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Angara-1.2 füzesinin fırlatma işlemi Plesetsk Üssü’nden saat 22:56’da başarıyla tamamlandı. Füze ile Rusya Savunma Bakanlığı için olan bir uydu da gönderildi.Tüm işlemler planlandığı gibi gerçekleştirildi. Füzenin fırlatılması ve seyir süreci kara tabanlı bir otomatik sistem ile kontrol ediliyor.Angara füzesinin hafif versiyonu böylelikle ikinci kez fırlatılmış oldu. Füze ilk kez 9 Temmuz 2014’te yine Plesetsk uzay üssünden fırlatılmıştı. İki aşamalı bu füze, alçak yörüngeye 3 ton kadar yük taşıyabiliyor.
rusya
arhangelsk
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rusya, arhangelsk, plesetsk uzay üssü, füze

Angara-1.2 füzesi Rus askeri uydusuyla uzaya fırlatıldı

01:02 30.04.2022
© Sputnik / Rusya Savunma Bakanlığı / Fotoğraf bankasına girRusya Hava ve Uzay Kuvvetleri tarafından Angara A-5 tipi ağır roketin ikinci fırlatma denemesi
Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri tarafından Angara A-5 tipi ağır roketin ikinci fırlatma denemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2022
© Sputnik / Rusya Savunma Bakanlığı
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Rusya’nın Arhangelsk bölgesindeki Plesetsk uzay üssünden Angara-1.2 isimli hafif taşıyıcı füze Savunma Bakanlığı için olan bir uydu ile uzaya fırlatıldı.
Angara-1.2 füzesinin fırlatma işlemi Plesetsk Üssü’nden saat 22:56’da başarıyla tamamlandı. Füze ile Rusya Savunma Bakanlığı için olan bir uydu da gönderildi.
Tüm işlemler planlandığı gibi gerçekleştirildi. Füzenin fırlatılması ve seyir süreci kara tabanlı bir otomatik sistem ile kontrol ediliyor.
Angara füzesinin hafif versiyonu böylelikle ikinci kez fırlatılmış oldu. Füze ilk kez 9 Temmuz 2014’te yine Plesetsk uzay üssünden fırlatılmıştı. İki aşamalı bu füze, alçak yörüngeye 3 ton kadar yük taşıyabiliyor.
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