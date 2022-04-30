https://tr.sputniknews.com/20220430/atina-turkiyeyi-hedef-alan-ifadeler-ekledi-turk-hava-kuvvetleri-tatbikattan-cekildi-1055974045.html

Atina, Türkiye’yi hedef alan ifadeler ekledi, Türk Hava Kuvvetleri tatbikattan çekildi

Atina, Türkiye’yi hedef alan ifadeler ekledi, Türk Hava Kuvvetleri tatbikattan çekildi

Güvenlik Kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yunanistan'ın ev sahipliğinde yapılacak bir tatbikatın icrasına yönelik hazırlanan belgede, Türkiye'yi hedef... 30.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-30T11:22+0300

2022-04-30T11:22+0300

2022-04-30T11:38+0300

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Yunanistan'ın, Tiger Meet Tatbikatı'nda Türkiye'yi hedef alan ifadeler eklemesi üzerine, Türk Hava Kuvvetleri tatbikattan çekildi.Katılımcı ülkelerin, çağrı adı Tiger (Kaplan) olan filoları arasındaki dayanışmayı ön plana çıkarmak amacıyla her yıl farklı bir ülkede "Tiger Meet" adı altında bir tatbikat gerçekleştiriliyor.Türkiye'nin de 2005 ve 2015 yıllarında ev sahipliği yaptığı tatbikatın bu sene 9-20 Mayıs tarihleri arasında Yunanistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, müttefik ülkelerin iştirakiyle icra edilecek tatbikata Balıkesir'deki 9. Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlu kaplan çağrı adlı 192. Filo unsurlarının da katılması planlandı.'Türkiye'yi hedef alan ilaveler yapıldı'Her tatbikat öncesi faaliyetlerin icrasına yönelik ev sahibi ülke tarafından bir teknik düzenleme hazırlanıyor. Güvenlik kaynakları, bu seneki teknik düzenlemeyi hazırlayan Yunanistan'ın söz konusu belgeye Türkiye’yi hedef alan ve iki ülke arasındaki anlaşmazlık konularını istismar eden bir yaklaşımla ilaveler yaptığını aktardı. Kasıtlı olarak yapıldığı belirtilen bu ilavelere yönelik Hava Kuvvetleri Komutanlığı hemen harekete geçerek uluslararası hukuka aykırı yazımlar içeren teknik düzenlemenin değiştirilmesini istedi. Türkiye'nin ısrarlı talepleri Yunanistan tarafından kabul edilmedi.Türkiye bu nedenle tatbikata katılmama kararı alındı.TRT'nin aktardığına göre, Türk Hava Kuvvetleri unsurlarının tatbikata katılmamasına yönelik 22 Nisan'da alınan kararın Yunan makamlarına iletilmek üzere gönderildiği öğrenildi.Güvenlik kaynakları, konuya ilişkin, "Türkiye’nin tüm girişimleri ve uzlaşmacı çabalarına rağmen, komşusunun ülkesindeki bir tatbikata katılmasına dahi tahammül edemeyen Yunanistan tatbikatın, hem dostluk ve birlikte çalışabilirlik amacından uzaklaştırmış, hem de Türkiye’nin hak, alaka ve menfaatlerine karşı kullanmaya çalışmıştır" ifadelerini kullandı.

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yunanistan, türkiye, tatbikat