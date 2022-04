https://tr.sputniknews.com/20220430/avrupa-okullar-satranc-sampiyonasinda-zirve-turkiyenin-1055975101.html

Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda zirve Türkiye'nin: Sporcular 16 madalya ile geri döndü

Organizasyonda 5 altın, 6 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazanan Türkiye, şampiyonluğun dışında "en başarılı ülke ödülünü" de aldı. Türkiye... 30.04.2022, Sputnik Türkiye

Yunanistan'ın Rodos Adası'nda 20-30 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen 2022 Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda 16 madalya kazanan Türkiye, şampiyon oldu.Türkiye Satranç Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda genç milliler, 5 altın, 6 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazandı, şampiyonluğun dışında "en başarılı ülke ödülünü" de almayı başardı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, "Genç satranç milli sporcularımız Avrupa'da fırtına gibi esti" ifadesini kullandı.'Türkiye'yi satrançta Avrupa'nın en başarılı ülkesi yaptık'Şampiyonaya katılan her iki milli sporcudan birinin madalya almayı başardığı bilgisini veren Tulay, "Pandemi döneminde satranç sporuna ara vermeden devam etmemiz sayesinde Türkiye'yi satrançta Avrupa'nın en başarılı ülkesi yaptık. Ülkemize erken bayram hediyesi verdikleri ve tarif edilemez duygularla bizi gururlandırdıkları için tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Türk satrancı geleceğe emin ve güçlü adımlarla yürüyor" değerlendirmesinde bulundu.2 yıl aradan sonra ilk yüz yüze şampiyona2019 yılında Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda şampiyon olan Türkiye, salgın nedeniyle iki yıl aradan sonra düzenlenen ilk yüz yüze şampiyonada da başarısını tekrar etti. 2021 yılında ulusal ve uluslararası başarı gösteren 32 sporcunun katıldığı şampiyonada 23 ülkeden 195 sporcu mücadele etti. Türkiye, şampiyonada Azerbaycan, Gürcistan, Almanya, İsrail ve çeşitli ülkeleri geride bırakmayı başardı.İkizlerden altın madalya11 yaş genel kategoride mücadele eden Yağız Kaan Erdoğmuş ve Arya Aydoğan, Türkiye adına altın madalya kazanan en genç sporcular oldu. 17 yaş kategorisinde genelde ve kızlarda mücadele eden ikiz kardeşler Işıl Can ve Işık Can, altın madalya alarak bir ilke imza attı.15 yaş kızlarda Elifnaz Akat da altın madalyaya ulaşarak şampiyon 5 Türk sporcu arasında yer aldı. 7 yaş genelde Ata Peray, 11 yaş kızlarda Beren Kalyoncu, 15 yaş genelde Yusuf Portakalcı, 15 yaş kızlarda Hatice Aslı Muştu, 17 yaş genelde FM Atakan Mert Biçer ve 17 yaş kızlarda Bilgesu Şeker, gümüş madalya alarak şampiyonayı kategorilerinde ikinci tamamladı.7 yaş kızlarda Melek Nisa Kuru, 9 yaş genelde Deniz Anakök, 13 yaş genelde Arda Sözat, 15 yaş kızlarda Dila Baloğlu ve 17 yaş kızlarda WCM Elif Keskin, şampiyonada bronz madalya elde etti.

