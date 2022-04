https://tr.sputniknews.com/20220430/bahceliden-ramazan-bayrami-mesaji-turkiyeye-hic-kimse-pranga-vuramayacak-tuzaklarini-bozacagiz-1055977971.html

Bahçeli'den Ramazan Bayramı mesajı: Türkiye'ye hiç kimse pranga vuramayacak, tuzaklarını bozacağız

Bahçeli'den Ramazan Bayramı mesajı: Türkiye'ye hiç kimse pranga vuramayacak, tuzaklarını bozacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Büyüyen ve yükselen, cazibesi ve çekim alanı sürekli genişleyen Türkiye'mize hiç kimse, hiçbir odak engel olamayacak, pranga...

2022-04-30T14:35+0300

2022-04-30T14:35+0300

2022-04-30T14:36+0300

türkiye

mhp

devlet bahçeli

ramazan bayramı

politika

mesaj

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Bir yanda ramazan ayının bitimiyle hüzünlenip manen burukluk yaşıyorken, diğer yanda bayram günlerine vasıl olmanın huzuruyla ve sevinciyle yüreklerinin çarptığını belirten Bahçeli, bayramların, kırgın gönülleri buluşturan kardeşlik havzası, dargın ve küskün bedenleri kavuşturan barış vahası olduğunu kaydetti.Kavgada gelecek arayanlara, kargaşaya umut bağlayanlara, karışıklığı ve karanlığı geçim kapısı görenlere en kalıcı mesajın, en tesirli mukavemetin bayramın mana ve ruh enginliği olduğunu aktaran Bahçeli, "Çatık kaşların, asık yüzlerin, soğuk bakışların, sıkılı yumrukların bayramın sıcaklığıyla, bayram günlerinin esenlik ve erdemiyle tasfiye ve telafi edilmesi samimi dileğimdir" değerlendirmesini yaptı.'Bayram, milli ve manevi kucaklaşmanın müstesna bir müjdesi'Bayramın sabrın mükafatı, sağduyunun münasebeti, samimiyetin müessesi, saadet ve selametin mümtaz bir dönemi olduğunu vurgulayan MHP Genel Başkanı Bahçeli, hepsinden ve her şeyden evvel bayramın milli ve manevi kucaklaşmanın müstesna bir müjdesi olduğunu dile getirdi.'Bayramımız, bayrağımız, kıblemiz, kaderimiz has bahçemiz olan devletimiz ve milletimiz birdir'Bahçeli, şöyle devam etti:'Tuzaklarını bozacağız'Türkiye'nin iç barış ve huzur ortamının titizlikle muhafaza edileceğini vurgulayan Bahçeli, "Büyüyen ve yükselen, cazibesi ve çekim alanı sürekli genişleyen Türkiye'mize hiç kimse, hiçbir odak engel olamayacak, pranga vuramayacaktır" ifadesini kullandı. Bayramlaşmanın himmet ve hikmetiyle her neviden zorluklarla mücadele edeceklerinin altını çizen Bahçeli, şu mesajları verdi:

