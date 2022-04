Bakan Çavuşoğlu: Almanya haddini bileceksin

https://tr.sputniknews.com/20220430/bakan-cavusoglu-almanya-haddini-bileceksin-1055985954.html

AK Parti Antalya İl Başkanlığının iftar programı Mimar Sinan Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. İftara Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya Milletvekilleri, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise video konferans yöntemi ile bağlandı.'Ukrayna savaşı ile ilgili yaptığımız çaban ortadadır'Vatandaşlara seslenen Bakan Çavuşoğlu, “Covidd’en toparlanmayı görmüştük ki Rusya-Ukrayna savaşı başladı. Diğer taraftan yüksek enerji fiyatları ve 50 yıldır dünyada görülmeyen yüksek enflasyon ve işsizlik yansımaları da var. Türkiye’yi de bu olumsuz gelişmelerin etkilememesi mümkün değil. Mutlaka etkiliyor ve etkiledi. Enflasyon gibi bizim de rahatsız olduğumuz sorunları çözmemiz gerekiyor. Olumsuz gelişmelerin etkilerini en aza indirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Sadece kendimizi düşünmüyoruz. Küresel sistemin de reforma edilmesi gerektiğini söyleyerek bu doğrultuda çaba sarf ediyoruz. Ukrayna savaşı ile ilgili yaptığımız çaban ortadadır. Bugün seven sevmeyen kim varsa herkes Türkiye’nin bu konuda oynadığı rolü biliyor ve taktir ediyor. Yanı başımızda bulunan bir yangını söndürmek için çaba sarf ediyoruz. Ama bunu bizden başka başaran bir ülke ve bir lider yok” dedi.'Latin Amerika ile ticaretimiz 1 milyardan 15 milyar dolara çıktı'Dünyada Türkiye’nin oynadığı rolü bilmeyenin olmadığını belirten Çavuşoğlu, “En ücra köşelerde 3 bin 4 bin nüfuslu ülkeler bile Türkiye’yi biliyor ve tanıyor. Türkiye artık bölgesel bir güç değil küresel bir güç derken bunu söylüyoruz, bunu anlatmaya çalışıyoruz. 6 Latin Amerika ülkesini ziyaret ettim. Brezilya’da 2 toplantı yaptık. Hepsinin ortak söylediği şudur; ‘Türkiye’nin yaptığını hiç kimse yapamazdı, iyi ki Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider var. İyi ki siz varsınız.’ Birçok bakanla görüştük. Hepsi Türkiye ile görüşmek istiyor. Türk firmalarının oralarda yatırım yapmasını istiyorlar. Her biri her ülke Türk savunma sanayisinden istifade etmek istiyorlar. Kendi ülkelerinde yatırım yapmak istiyorlar. Bu kadar ülke neden Türkiye ile işbirliği yapmak istiyor? Çünkü Türkiye’yi, Türk insanını seviyorlar. Bizim onlara yaklaşımımızı seviyorlar. Latin Amerika ile ticaretimiz 1 milyardan 15 milyar dolara çıktı. Temsilciklerimiz 6 iken 18 çıktı. Onların da bizde elçilik sayısı 16 oldu” sözlerine yer verdi.“Filistin davasına ve Kudüs’e her zaman herkesten daha fazla sahip çıkmaya devam edeceğiz"Asya ülkeleri ile somut projeler hayata geçirdiklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, “Türkiye küresel bir güç. Türk beklenendir, Türk bir umuttur. İlişkilerimizin limonu olduğu ülkeler ile de ilişkilerimizi güçlendirmek için adımlar atıyoruz. Bizim İsrail ile olan ilişkimiz hiçbir zaman Filistin pahasına olmaz. Filistin davasına ve Kudüs’e her zaman herkesten daha fazla sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bizim normalleşme sürecimize ne diyorlar? Şimdi bahane bulmaya başladılar o sebep bu sebep. Bakmayın bunların böyle söylediğine. 2 sene önce de neden bu ülkeler ile kötüsünüz diye sorguluyorlardı. Biz ne yaptığımızı biliyoruz ülkemizden ve kendimizden eminiz. Büyük düşünüyoruz. Hiç kimseyi küçümsemiyoruz. Gücümüzü kimsensin aleyhine kullanmıyoruz. Bunları yapabilmek için güçlü olmamız gerekiyor. Türkiye’nin ekonomisi bitmiş, Türkiye sıfırı tüketmiş ülke gibi tablo çizmeye çalışıyorlar. Bunlar yalandır. Sizin zamanınızda ihracat 36 milyar dolardı şimdi 250 milyar dolara çıktı. Türkiye dünyanın en büyük 11. ülkesidir. Nerede bitmiş Türkiye? Geçmişte de buna benzer sorular yaşadık. Hepsini aştık. Aşacağız” diye konuştu.'Alman büyükelçisini çağırdık bakanlığımıza, hadlerini bildirdik'Başkalarından talimat alarak Türkiye’de politika üretmenin doğru bir şey olmadığını belirten Çavuşoğlu, “Bu bağımsız Türkiye anlayışına aykırıdır. Türkiye’de bir yargı süreci var. Yargı yeri geldiği zaman gerekli kararı verir. Osman Kavala ile ilgili de kararını verdi. Türk yargısı sadece bir kişi ile ilgili mi karar veriyor. Binlerce milyonlarca davalar var. Birçok reform yaptık yapmaya devam ediyoruz. Bu kadar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile ilgili yargı kararları varken, bazı ülkeler neden Osman Kavala’yı ön plana çıkarıyorlar. Bizim Almanya’da 3.5 milyon civarında vatandaşımız var. Orada da Türkler ile ilgili davalar oluyor. Almanya bizim kendi vatandaşımız için neden benim büyükelçimi bakanlığa çağırıyor. Çünkü bunlar fonluyor bunlar kullanıyorlar. Türkiye’nin içine müdahale etmek için bu tür insanları kullanıyorlar. Biz de gereğini yaptık. Alman büyükelçisini çağırdık bakanlığımıza. Hadlerini bildirdik. Bizim içişlerimize karışamazsınız” dedi.'Siz Türk milletinden üstün değilsiniz'Almanya’nın Türkiye’nin içişlerine karışamayacağını belirten Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

