https://tr.sputniknews.com/20220430/bakan-cavusoglu-turkiye-ve-turk-halki-venezuelanin-dostudur-1055969622.html

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye ve Türk halkı Venezüella'nın dostudur

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye ve Türk halkı Venezüella'nın dostudur

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk iş insanlarını Venezüella'ya yatırım yapmaya teşvik ettiklerini söyledi. 30.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-30T02:55+0300

2022-04-30T02:55+0300

2022-04-30T02:58+0300

politika

mevlüt çavuşoğlu

venezuela

türkiye

nicolas maduro

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Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Venezüella'nın başkenti Karakas'ta, Venezuela-Türkiye Ortak İşbirliği Komisyonu 3. Toplantısı'nın açılış oturumunda konuştu.Venezüella'nın Ekonomiden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami ile iki ülkenin ticaretini değerlendirdiklerini belirten Çavuşoğlu, ortak iş birliği toplantısının tüm boyutlarıyla gözden geçirildiğini bildirdi.Turizm, sağlık, eğitim ve balıkçılık bakanlarının katılımıyla, ilişkilerin geliştirilmesini ele aldıklarını anlatan Çavuşoğlu, "Arkadaşlarımız bu toplantıların ve mekanizmaların başarılı olması için çok çaba sarf ediyor." dedi.Ulaştırma, turizm, kalkınma, tarım, göç ve güvenlik gibi konularda uzmanlardan alınan görüşler doğrultusunda çalışmalarına devam ettiklerini belirten Çavuşoğlu, sanayi, turizm, balıkçılık, gençlik ve spor alanlarında anlaşmaların müzakerelerini tamamladıklarını söyledi.'Pandemi şartları ve tek taraflı yaptırımlara rağmen ticaretimiz 3 kat arttı'Bundan önce yapılan toplantılarda somut kararlar aldıklarını dile getiren Çavuşoğlu, kapanış oturumunda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro huzurunda anlaşmaları imzalayacaklarını kaydetti.İki ülke arasındaki ticaret potansiyeline dikkati çeken Çavuşoğlu, "Yani 2020'de 300 milyon dolar civarında olan ticaretimiz 2021'de 850 milyon doları geçti. Bu yıl 1,5 milyar dolar hedefimizi yakalayacağımızı gösteriyor. Pandemi şartları ve tek taraflı yaptırımlara rağmen ticaretimiz 3 kat arttı." ifadelerini kullandı.Çavuşoğlu, dün burada iş insanlarıyla bir araya geldiklerini, her iki tarafın da heyecanını gördüklerini belirterek, "Ticaretimizin artması, geleceğe yönelik umutlarımızı artırdı. Türk iş insanlarını Venezuela'ya yatırım yapmaya teşvik ediyoruz." dedi.İlerleyen zamanlarda iş insanlarının katkısıyla çok daha iyi seviyeye geleceklerini ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye ve Türk halkının Venezüella'nın dostu olduğunu vurguladı.Çavuşoğlu, zor zamanlarda Türkiye'nin Venezuela'ya yardımcı olduğunu hatırlatarak, "Burada gerçekten kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Bu toplantının sonuçlarını takip edeceğiz. Halkımıza faydalı olacak şekilde adımlarımızı hep beraber atmaya devam edeceğiz. Bugün Venezüella'nın atası Simon Bolivar'ı ziyaret ettik ve saygımızı gösterdik. Bolivar, dünya halkları için ilham kaynağı olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.'Halklarımız için verimli, müreffeh, karşılıklı yatırımlar yapıyoruz'Devlet Başkan Yardımcısı Aissami de Bakan Çavuşoğlu ve heyetine, ülkeyi ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, "Venezüella halkı adına Devlet Başkanı Maduro'nun en içten selamlarını Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderiyoruz." dedi."Halklarımız için verimli, müreffeh, karşılıklı yatırımlar yapıyoruz." ifadesini kullanan Aissami, Maduro'nun, 2017'de Türkiye'yi ilk kez ziyaret etmesiyle iki ülke arasındaki iş birliği ve ticaretin giderek arttığına dikkati çekti.Aissami, "Türkiye, dünya barışını korumak ve savunmak için mücadeleler veriyor. Daha adil bir dünyanın inşasında birlikte çalışmaya teşvik ediyor." şeklinde konuştu.Venezüella ve Türkiye'nin yüzleşmek zorunda kaldığı tüm olumsuzluklardan galip çıktığını vurgulayan Aissami, "Türkiye ile iş birliğini birlikte oluşturma taahhütlerimizi teyit etmek üzere Çavuşoğlu'nu ağırlıyoruz. Ekonomi ve finansal konularda dijitalleşmeye yönelik ikili ticaretimiz ve yasal finansmanlarında ilerleme kaydettik." dedi.Gençlik ve spor alanlarında da anlaşmalar imzalandığını dile getiren Aissami, "Dünyanın en büyük petrol rezervlerine, gaz, altın, elmas ve mineral rezervlerine, su kaynaklarına, biyolojik çeşitliliğe sahip olmak konusunda muazzam bir potansiyelimiz var. Aynı şekilde TÜRKSAT ve VENETUR arasında mutabakat zaptının imzalanacağı temmuzda Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirilecek." diye konuştu.Toplantıda hazır bulunan Venezüella Dışişleri Bakanı Felix Plasencia, Çavuşoğlu onuruna yemek de verdi.

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mevlüt çavuşoğlu, venezuela, türkiye, nicolas maduro