https://tr.sputniknews.com/20220430/bakan-cavusoglu-venezuellanin-ortaya-koydugu-bu-dayanismayi-asla-unutmayacagiz-1055967862.html

Bakan Çavuşoğlu: Venezüella'nın ortaya koyduğu bu dayanışmayı asla unutmayacağız

Bakan Çavuşoğlu: Venezüella'nın ortaya koyduğu bu dayanışmayı asla unutmayacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezüella ziyareti için kaleme aldığı makalede, "Köklü Türk-Venezüella ilişkileri, bugün karşılıklı saygı ve anlayış... 30.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-30T00:40+0300

2022-04-30T00:40+0300

2022-04-30T00:40+0300

dünya

türkiye

venezüella

mevlüt çavuşoğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1055139559_0:13:1200:688_1920x0_80_0_0_c5ac265af8e8d156da37c4fbeb790431.jpg

Bakan Çavuşoğlu, Latin Amerika ziyaretleri kapsamında bulunduğu Venezüella''da ülkenin önde gelen gazetelerinden El Universal için "Türkiye-Venezüella ilişkileri: Örnek bir dostluk ve iş birliği" başlıklı makale kaleme aldı.Çavuşoğlu, Türkiye'nin Venezüella ile ilişkilerine önem verdiğini belirterek, "Türkiye ile Venezüella arasında diplomatik ilişkiler 29 Aralık 1950'de tesis edilmekle birlikte, ülkelerimiz arasındaki ilk temasların geçmişi, Osmanlı dönemine uzanmaktadır. 19. yüzyılda, Osmanlı devletinden, Venezuela’ya göç hareketleri gerçekleşmiştir. Göç edenler taşıdıkları Osmanlı pasaportları nedeniyle 'Los Turcos' olarak anılmış, barış ve kardeşlik köprüleri oluşturmuştur." değerlendirmesinde bulundu.Venezüella'nın 15 Temmuzda darbe girişimindeki net duruşuna dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları belirtti:'İkili ticaret hacmimiz 2021'de 852 milyon dolara yükseldi'Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkinin canlandığını belirterek, şöyle devam etti:"Ülkelerimiz arasında imzalanan Ticaret ve Ekonomik İş Birliği, Ticaretin Geliştirilmesi ve Çifte Vergilendirmeyi Önleme anlaşmaları, karşılıklı saygı ve kazan-kazan prensipleri temelinde ticaretimizin kayda değer ölçüde artmasını sağlamıştır. Kovid-19 salgını ve Venezuela'ya uygulanan yaptırımlara rağmen, ikili ticaret hacmimiz 2021'de 852 milyon dolara yükseldi. Ülkelerimiz arasındaki gerçek potansiyelin ise bu rakamdan çok daha fazla olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede, iş çevrelerini teşvik ediyor ve gerekli her türlü desteği sağlamaya çalışıyoruz."

venezüella

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, venezüella, mevlüt çavuşoğlu