Bakan Çavuşoğlu: Venezüella'nın ortaya koyduğu bu dayanışmayı asla unutmayacağız
© AADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezüella ziyareti için kaleme aldığı makalede, "Köklü Türk-Venezüella ilişkileri, bugün karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde örnek bir dostluk sergilemekte ve her alanda attığımız sağlam iş birliği temelleri üzerinde yükselerek geleceğe de emin adımlarla ilerlemektedir." ifadesini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu, Latin Amerika ziyaretleri kapsamında bulunduğu Venezüella''da ülkenin önde gelen gazetelerinden El Universal için "Türkiye-Venezüella ilişkileri: Örnek bir dostluk ve iş birliği" başlıklı makale kaleme aldı.
Çavuşoğlu, Türkiye'nin Venezüella ile ilişkilerine önem verdiğini belirterek, "Türkiye ile Venezüella arasında diplomatik ilişkiler 29 Aralık 1950'de tesis edilmekle birlikte, ülkelerimiz arasındaki ilk temasların geçmişi, Osmanlı dönemine uzanmaktadır. 19. yüzyılda, Osmanlı devletinden, Venezuela’ya göç hareketleri gerçekleşmiştir. Göç edenler taşıdıkları Osmanlı pasaportları nedeniyle 'Los Turcos' olarak anılmış, barış ve kardeşlik köprüleri oluşturmuştur." değerlendirmesinde bulundu.
Venezüella'nın 15 Temmuzda darbe girişimindeki net duruşuna dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları belirtti:
"Köklü bir geçmişi bulunan ve her zaman karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde ilerleyen ilişkilerimizde, 15 Temmuz 2016 gecesi de bir dönüm noktası teşkil etmiştir. Türkiye'nin demokratik kurumlarını hedef alan hain darbe girişimi ve terörist eylemlere karşı Venezuela hükümeti ve halkı, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal ve meşru hükümetini desteklemiş ve gerçek bir dostluk örneği sergilemiştir. Demokrasi ve meşruiyetten yana açık şekilde tavır alan Venezuela'nın ortaya koyduğu bu dayanışmayı asla unutmayacağız. Nitekim bu dönemden sonra sıklaşan karşılıklı üst düzey ziyaretler, ilişkilerimizin ivme kazanmasında, çeşitlenmesinde ve derinleşmesinde önemli rol oynamıştır. Bu bağlamda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018'de Venezuela'yı ziyareti, Türkiye Cumhuriyeti'nden bu seviyede yapılan, tarihteki ilk ziyaret olması bakımından bir milat niteliği taşımıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Sayın Nicolas Maduro arasında gelişen yakın dostluk ve anlayış da ikili ilişkilerimizin gelişmesi için bizlere yön göstermektedir."
'İkili ticaret hacmimiz 2021'de 852 milyon dolara yükseldi'
Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkinin canlandığını belirterek, şöyle devam etti:
"Ülkelerimiz arasında imzalanan Ticaret ve Ekonomik İş Birliği, Ticaretin Geliştirilmesi ve Çifte Vergilendirmeyi Önleme anlaşmaları, karşılıklı saygı ve kazan-kazan prensipleri temelinde ticaretimizin kayda değer ölçüde artmasını sağlamıştır. Kovid-19 salgını ve Venezuela'ya uygulanan yaptırımlara rağmen, ikili ticaret hacmimiz 2021'de 852 milyon dolara yükseldi. Ülkelerimiz arasındaki gerçek potansiyelin ise bu rakamdan çok daha fazla olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede, iş çevrelerini teşvik ediyor ve gerekli her türlü desteği sağlamaya çalışıyoruz."