https://tr.sputniknews.com/20220430/bakan-mus-dun-sadece-bir-gunde-1-milyar-956-milyon-dolar-ihracat-yapildi-1055974956.html

Bakan Muş: Dün, sadece bir günde 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yapıldı

Bakan Muş: Dün, sadece bir günde 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yapıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracattaki başarının sürdüğünü belirterek, "Türkiye, dün, sadece bir günde, 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptı. Bu, Cumhuriyet... 30.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-30T12:22+0300

2022-04-30T12:22+0300

2022-04-30T12:22+0300

ekonomi

mehmet muş

ihracat

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Bakan Muş, sosyal medya hesabından Türkiye'nin ihracat rakamlarına ilişkin paylaşımda bulundu.İhracatta başarı çıtalarının aşılmaya devam edildiğini vurgulayan Muş, "Türkiye, dün, sadece bir günde, 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptı. Bu, Cumhuriyet tarihinde bir günde yapılan en yüksek ihracat. İhracatta artık farklı bir kulvardayız. İhracat, üretim, yatırım, istihdam demektir." değerlendirmesinde bulundu.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mehmet muş, ihracat