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https://tr.sputniknews.com/20220430/bakan-mus-dun-sadece-bir-gunde-1-milyar-956-milyon-dolar-ihracat-yapildi-1055974956.html
Bakan Muş: Dün, sadece bir günde 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yapıldı
Bakan Muş: Dün, sadece bir günde 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yapıldı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracattaki başarının sürdüğünü belirterek, "Türkiye, dün, sadece bir günde, 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptı. Bu, Cumhuriyet... 30.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-30T12:22+0300
2022-04-30T12:22+0300
ekonomi
mehmet muş
ihracat
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Bakan Muş, sosyal medya hesabından Türkiye'nin ihracat rakamlarına ilişkin paylaşımda bulundu.İhracatta başarı çıtalarının aşılmaya devam edildiğini vurgulayan Muş, "Türkiye, dün, sadece bir günde, 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptı. Bu, Cumhuriyet tarihinde bir günde yapılan en yüksek ihracat. İhracatta artık farklı bir kulvardayız. İhracat, üretim, yatırım, istihdam demektir." değerlendirmesinde bulundu.
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mehmet muş, ihracat

Bakan Muş: Dün, sadece bir günde 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yapıldı

12:22 30.04.2022
© AAİhracat
İhracat - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2022
© AA
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracattaki başarının sürdüğünü belirterek, "Türkiye, dün, sadece bir günde, 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptı. Bu, Cumhuriyet tarihinde bir günde yapılan en yüksek ihracat." ifadelerini kullandı.
Bakan Muş, sosyal medya hesabından Türkiye'nin ihracat rakamlarına ilişkin paylaşımda bulundu.
İhracatta başarı çıtalarının aşılmaya devam edildiğini vurgulayan Muş, "Türkiye, dün, sadece bir günde, 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptı. Bu, Cumhuriyet tarihinde bir günde yapılan en yüksek ihracat. İhracatta artık farklı bir kulvardayız. İhracat, üretim, yatırım, istihdam demektir." değerlendirmesinde bulundu.
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