https://tr.sputniknews.com/20220430/bakan-mus-turkiye-dun-bir-gunde-1-milyar-956-milyon-dolar-ihracat-yapti-1055986388.html

Bakan Muş: Türkiye dün bir günde 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptı

Bakan Muş: Türkiye dün bir günde 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye’nin dün sadece bir günde 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptığını duyurdu. 30.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-30T23:36+0300

2022-04-30T23:36+0300

2022-04-30T23:36+0300

ekonomi

mehmet muş

ticaret

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye’nin dün, sadece bir günde 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptığını açıkladı. Bakan Muş, paylaşımında, “İhracattaki başarımız çıtaları aşa aşa devam ediyor. Türkiye dün, sadece bir günde, 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptı. Bu, Cumhuriyet tarihinde bir günde yapılan en yüksek ihracat. İhracatta artık farklı bir kulvardayız. İhracat; üretim, yatırım, istihdam demektir” ifadelerine yer verdi.

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mehmet muş, ticaret