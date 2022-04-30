https://tr.sputniknews.com/20220430/bakan-mus-turkiye-dun-bir-gunde-1-milyar-956-milyon-dolar-ihracat-yapti-1055986388.html
Bakan Muş: Türkiye dün bir günde 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptı
Bakan Muş: Türkiye dün bir günde 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye’nin dün sadece bir günde 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptığını duyurdu. 30.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-30T23:36+0300
2022-04-30T23:36+0300
2022-04-30T23:36+0300
ekonomi
mehmet muş
ticaret
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye’nin dün, sadece bir günde 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptığını açıkladı. Bakan Muş, paylaşımında, “İhracattaki başarımız çıtaları aşa aşa devam ediyor. Türkiye dün, sadece bir günde, 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptı. Bu, Cumhuriyet tarihinde bir günde yapılan en yüksek ihracat. İhracatta artık farklı bir kulvardayız. İhracat; üretim, yatırım, istihdam demektir” ifadelerine yer verdi.
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mehmet muş, ticaret
Bakan Muş: Türkiye dün bir günde 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptı
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye’nin dün sadece bir günde 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptığını duyurdu.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye’nin dün, sadece bir günde 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptığını açıkladı.
Bakan Muş, paylaşımında, “İhracattaki başarımız çıtaları aşa aşa devam ediyor. Türkiye dün, sadece bir günde, 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptı. Bu, Cumhuriyet tarihinde bir günde yapılan en yüksek ihracat. İhracatta artık farklı bir kulvardayız. İhracat; üretim, yatırım, istihdam demektir” ifadelerine yer verdi.