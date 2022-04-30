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https://tr.sputniknews.com/20220430/bakan-nebati-acikladi-6-farkli-girisimci-modeline-yonelik-finansman-destegi-devreye-aliniyor-1055980329.html
Bakan Nebati açıkladı: 6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteği devreye alınıyor
Bakan Nebati açıkladı: 6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteği devreye alınıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Fikirlerini hayata geçirmek isteyen tüm girişimcilerimize 6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteğini... 30.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-30T17:23+0300
2022-04-30T17:23+0300
türkiye
nureddin nebati
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ​​​fikirlerini hayata geçirmek isteyenler için 6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteğinin uygun koşullarda devreye alındığını bildirdi.Nebati, sosyal medya hesabından, "Girişimcilerimize bayram müjdemiz" notuyla yaptığı paylaşımda, "Fikirlerini hayata geçirmek isteyen tüm girişimcilerimize 6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteğini uygun koşullarda devreye alıyoruz" ifadesini kullandı.Bakan Nebati'nin paylaşımında yer alan infografiğe göre, Halkbank aracılığıyla avantajlı faiz oranları ve azami 12 ay anapara ödemesiz dönem, 60 aya kadar vade imkanı tanınarak girişimcilere ihtiyaç duydukları finansmana erişim geniş bir yelpazede sunuluyor.Bu kapsamda, "genç girişimci", "cesur girişimci", "usta girişimci", "tekno girişimci", "halk girişimci" ve "girişimci esnaf" kredileri olmak üzere 6 kategoride finansman destekleri hayata geçiriliyor.İnfografikte, kredilerden kimlerin faydalanabileceği ve kredi üst limitleri gibi bilgiler de bulunuyor.
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Bakan Nebati açıkladı: 6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteği devreye alınıyor

17:23 30.04.2022
© MUHAMMED FIRAT AKSOY - MURAT ERGİN-AW606468Nureddin Nebati
Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2022
© MUHAMMED FIRAT AKSOY - MURAT ERGİN-AW606468
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Fikirlerini hayata geçirmek isteyen tüm girişimcilerimize 6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteğini uygun koşullarda devreye alıyoruz" ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ​​​fikirlerini hayata geçirmek isteyenler için 6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteğinin uygun koşullarda devreye alındığını bildirdi.
Nebati, sosyal medya hesabından, "Girişimcilerimize bayram müjdemiz" notuyla yaptığı paylaşımda, "Fikirlerini hayata geçirmek isteyen tüm girişimcilerimize 6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteğini uygun koşullarda devreye alıyoruz" ifadesini kullandı.
Bakan Nebati'nin paylaşımında yer alan infografiğe göre, Halkbank aracılığıyla avantajlı faiz oranları ve azami 12 ay anapara ödemesiz dönem, 60 aya kadar vade imkanı tanınarak girişimcilere ihtiyaç duydukları finansmana erişim geniş bir yelpazede sunuluyor.
Bu kapsamda, "genç girişimci", "cesur girişimci", "usta girişimci", "tekno girişimci", "halk girişimci" ve "girişimci esnaf" kredileri olmak üzere 6 kategoride finansman destekleri hayata geçiriliyor.
İnfografikte, kredilerden kimlerin faydalanabileceği ve kredi üst limitleri gibi bilgiler de bulunuyor.
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