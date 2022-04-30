https://tr.sputniknews.com/20220430/bakan-soyludan-ekrem-imamogluna-tarihin-en-kotu-belediye-baskani--1055981023.html

Bakan Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na: Tarihin en kötü belediye başkanı

Bakan Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na: Tarihin en kötü belediye başkanı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan yaptığı açıklamalarda İBB Başkanı İmamoğlu için “3 yıldır İstanbul’da gevezelikten başka hiçbir iş yapmayan... 30.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-30T17:51+0300

2022-04-30T17:51+0300

2022-04-30T18:02+0300

ekrem imamoğlu

süleyman soylu

istanbul

politika

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanının tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.Bakan Soylu yaptığı paylaşımlarda şunları ifade etti:"3 yıldır İstanbul’da gevezelikten başka hiçbir iş yapmayan tarihin en kötü belediye başkanı ! Devlet de Millet de HDPKK ile koyun koyuna olanı affetmez. Teröristin de ona yataklık yapanın da peşindedir. Teröristi yattığı yatağından da yanından da alırız. Demedi demeyin."İstanbullu 3 yıldır yanan, şoförsüz yürüyen araçları; kar altındayken balıkçıda kalkan yiyen, işinden çok tatilde olan beceriksizleri gördü. +"

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ekrem imamoğlu, süleyman soylu, istanbul, twitter