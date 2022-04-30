https://tr.sputniknews.com/20220430/bakan-soyludan-ekrem-imamogluna-tarihin-en-kotu-belediye-baskani--1055981023.html
Bakan Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na: Tarihin en kötü belediye başkanı
Bakan Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na: Tarihin en kötü belediye başkanı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan yaptığı açıklamalarda İBB Başkanı İmamoğlu için “3 yıldır İstanbul’da gevezelikten başka hiçbir iş yapmayan... 30.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-30T17:51+0300
2022-04-30T17:51+0300
2022-04-30T18:02+0300
ekrem imamoğlu
süleyman soylu
istanbul
politika
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanının tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.Bakan Soylu yaptığı paylaşımlarda şunları ifade etti:"3 yıldır İstanbul’da gevezelikten başka hiçbir iş yapmayan tarihin en kötü belediye başkanı ! Devlet de Millet de HDPKK ile koyun koyuna olanı affetmez. Teröristin de ona yataklık yapanın da peşindedir. Teröristi yattığı yatağından da yanından da alırız. Demedi demeyin."İstanbullu 3 yıldır yanan, şoförsüz yürüyen araçları; kar altındayken balıkçıda kalkan yiyen, işinden çok tatilde olan beceriksizleri gördü. +"
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Bakan Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na: Tarihin en kötü belediye başkanı
17:51 30.04.2022 (güncellendi: 18:02 30.04.2022) Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan yaptığı açıklamalarda İBB Başkanı İmamoğlu için “3 yıldır İstanbul’da gevezelikten başka hiçbir iş yapmayan tarihin en kötü belediye başkanı" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanının tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu yaptığı paylaşımlarda şunları ifade etti:
"3 yıldır İstanbul’da gevezelikten başka hiçbir iş yapmayan tarihin en kötü belediye başkanı ! Devlet de Millet de HDPKK ile koyun koyuna olanı affetmez. Teröristin de ona yataklık yapanın da peşindedir. Teröristi yattığı yatağından da yanından da alırız. Demedi demeyin."
İstanbullu 3 yıldır yanan, şoförsüz yürüyen araçları; kar altındayken balıkçıda kalkan yiyen, işinden çok tatilde olan beceriksizleri gördü. +"